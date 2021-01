Rynek komputerów z gigantycznym wzrostem - wszystko przez COVID-19

W związku z pandemią koronawirusa, pracą zdalną oraz nauką zdalną w ubiegłym roku kupiliśmy znacznie więcej komputerów, niż w latach poprzednich. Po raz pierwszy od 10 lat rynek komputerów PC zauważalnie wzrósł.

Od lat mówi się o erze post-PC. W dobie nowoczesnych i wydajnych smartfonów z dużymi ekranami oraz tabletów coraz mniej osób decyduje się na zakup nowego komputera. Nie bez znacznie pozostaje również fakt, że w obecnej sytuacji pecety starzeją się niezwykle wolno i do pracy biurowej, przeglądania internetów i oglądania filmów wystarczy nam nawet blisko dziesięcioletnia konstrukcja wyposażona w dysk SSD.

Laptop Microsoft Surface Laptop 2 Źródło: pcowrld.com

Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku spowodowała, że klienci na całym świecie wybrali się na zakupy.

Po raz pierwszy od 10 lat zaobserwowany gwałtowny wzrost sprzedaży komputerów oraz notebooków.

Według firmy Canalys w 2020 roku sprzedano 297 milionów sztuk komputerów, co stanowi imponujący wzrost o 11% względem 2019 roku#. IDC szacuje, że sprzedano jeszcze więcej - aż 302 miliony sztuk, co przekłada się na wzrost o 13,1% w stosunku do ubiegłego roku.

Gartner podkreśla, że rok 2020 był niezwykle ważny dla komputerów PC i laptopów. Odnotowano największy wzrost sprzedaży od 2010 roku.

Zwiększoną sprzedaż zawdzięczamy pandemii koronawirusa. Pracodawcy oraz klienci indywidualni udali się na zakupy po sprzęt, który jest niezbędny podczas pracy oraz nauki zdalnej. W związku ze zwiększoną ilością czasu ze względu na liczne lockdowny oraz brak konieczności dojazdu do pracy kupiliśmy również więcej komputerów stacjonarnych oraz laptopów gamingowych.

Analitycy Garntera podkreślają, że widać również wzrost zainteresowania komputerami z systemem operacyjnym Chrome OS.

O zwiększonej sprzedaży informowała również firma Microsoft. Na początku pandemii gigant z Redmond zadeklarował, że "komputer powrócił", a po ogłoszeniu, że pod kontrolą Windowsa 10 pracuje aż 1 miliard komputerów zanotowano kolejne wzrosty.

W związku z pandemią Microsoft przyśpieszył prace nad nowym systemem operacyjnym Windows 10X, który pierwotnie miał być stworzony do przenośnych urządzeń z dwoma ekranami, ale finalnie trafi również na normalne laptopy oraz desktopy.

Spory wpływ na tak dobre wyniki sprzedażowe komputerów miała również firma Apple, która pod koniec roku wprowadziła na rynek pierwsze komputery z procesorami Apple M1.

Jak widać do ery post-PC jeszcze daleko, a pandemia COVID-19 ponownie przywiązała komputery do biurek. W chwili obecnej nie wiadomo kiedy ponownie skorzystamy z dobrodziejstw ultraprzenośnych komputerów z pojemnymi akumulatorami.

Źródło: theverge.com