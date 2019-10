Rynek smartfonów w USA dostał zadyszki

Z najnowszego raportu firmy analitycznej Counterpoint Research wynika, że rynek smartfonów w USA, w trzecim kwartale 2019 roku, dostał delikatnej zadyszki. Pozytywnie zaskakuje jedynie Apple.

Analitycy Counterpoint Research ujawnili swój wstępny raport za trzeci kwartał 2019 roku. Wynika z niego, że w samym tylko sierpniu sprzedano na terenie USA 11,3 miliona smartfonów, co jest wynikiem o 4% gorszym od sierpnia 2018.

Jeszcze gorzej wygląda to, gdy połączymy ze sobą wyniki z lipca i sierpnia. Wówczas wychodzi na to, że sprzedaż smartfonów w tych dwóch miesiącach była gorsza aż o 10% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Nutkę nadziei na lepsze wyniki w trzecim kwartale wlało w serca analityków Apple, którego urządzenia z serii iPhone 11 zdominowały amerykański rynek we wrześniu. Jak podaje Counterpoint, sprzedaż nowych iPhone'ów w pierwszych tygodniach od premiery znacznie przekroczyła prognozy. Co jeszcze ciekawsze, nowe modele smartfonów od Apple mogą się pochwalić znacznie większym zainteresowaniem odbiorców niż zeszłoroczne modele.

Narzekać nie może również Samsung, urządzenia koreańskiego producenta znajdują się na szycie list sprzedaży w co najmniej kilku kategoriach. Galaxy 10 pozostaje najlepiej sprzedającym się flagowcem z systemem Android, natomiast Galaxy S10 5G to najpopularniejszy smartfon w USA pozwalający korzystać z dobrodziejstw sieci 5G.

źródło: counterpointresearch.com