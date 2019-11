Rynek smartwatchy ciągle rośnie, znakomite wyniki za trzeci kwartał tego roku

Firma analityczna Strategy Analytics opublikowała najnowszy raport dotyczący sprzedaży smartwatchy, okazuje się, że jest lepiej niż oczekiwano.

Według informacji opublikowanych przez Strategy Analytics, w trzecim kwartale bieżącego roku sprzedano 14,2 miliona inteligentnych zegarków. Wynik ten jest o 42% lepszy od rezultatów jakie uzyskano w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdecydowanym liderem na rynku smartwatch jest Apple, zegarki z linii Apple Watch znalazły w ostatnim kwartale 6,8 miliona nabywców, co stanowi blisko połowę wszystkich sprzedanych urządzeń. Co więcej, w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, Apple zanotowało wzrost sprzedaży w tym segmencie na poziomie 51%.

Miejsce drugie należy do Samsunga, któremu udało się sprzedać 1,9 miliona smartwatchy, jest to wynik niemal dwukrotnie lepszy od tego, który udało się uzyskać w 2018 roku (wówczas sprzedano niecałe 1,1 miliona zegarków). Do koreańskiego producenta należy obecnie 13% całego rynku. Najpopularniejszym urządzeniem był oczywiście Galaxy Watch Active 2, który według analityków jest w stanie osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w nadchodzących miesiącach.

Podium zamyka marka Fitbit, która spadła z drugiego miejsca. Amerykański producent co prawda sprzedał 1,6 miliona smartwatchy, ale jego ogólny udział w rynku zmalał z 15 do zaledwie 11 procent. Z całą pewnością przejęcie przez Google pomoże firmie w rywalizacji z największymi konkurentami.

Rynek smartwatchy jest w coraz lepszej kondycji. Analitycy firmy Strategy Analytics sugerują, że rosnąca popularność smartwatchy jest powiązana z trybem życia konsumentów, którzy coraz częściej wymagają od swoich urządzeń, aby wspierały ich w dbaniu o kondycję i zdrowie. Z całą pewnością wejście na rynek kolejnych graczy, jak choćby Xiaomi (Mi Watch), wpłynie pozytywnie na jego dalszy rozwój.

źródło: strategyanalytics.com