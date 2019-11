Rysunki techniczne OnePlus 8 Pro potwierdzają cztery obiektywy aparatu tylnego

W sieci znalazły się rysunki techniczne OnePlus 8 Pro. Potwierdzają one wcześniejsze pogłoski o aparacie tylnym z czterema obiektywami.

OnePlus 8 Pro to flagowiec producenta, który jest od dłuższego czasu w fazie konstrukcji, a w sieci już pojawiają się związane z nim pogłoski i przecieki. Najświeższe pochodzą z serwisu TrueTech, który pozyskał rysunki techniczne tego modelu - podobno prosto od producenta, ale to informacja nie do końca pewna. W każdym razie zgadzają się one z tym, co pisaliśmy na temat smartfona ostatnio - zobacz Najnowsze rendery OnePlus 8 Pro pokazują obiektywy aparatów. Potwierdzają także, że "ósemka" to praktycznie podrasowany poprzednik, czyli OnePlus 7 Pro - wszystkie przyciski znajdują się w identycznych miejscach.

Źródło: TrueTech

Aparat tylny jest wyposażony w sensor ToF, co ma wpłynąć na jakość wykonywanych zdjęć. Jednak zauważmy, że front urządzenia widzimy w dwóch wersjach - z jednym oraz dwoma obiektywami. Może to oznaczać co najmniej dwie edycje telefonu. Na szczegóły jednak musimy jeszcze poczekać - nie spodziewamy się, aby telefon ujrzał światło dzienne szybciej, niż za pół roku.