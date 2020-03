Rywal SpaceX, OneWeb, bankrutuje z powodu koronawirusa

Brytyjska firma OneWeb, odpowiedzialna za wyniesienie na orbitę 74 satelitów, ogłasza swoje bankurctwo. To efekt spowodowany przez Covid-19.

OneWeb to firma doskonale znana w branży kosmicznej. Współpracująca z rosyjską agencją Roskosmos, tydzień temu wyniosła za pomocą jej rakiety 34 satelity komunikacyjne na orbitę. Dzięki temu ma ich w tej chwili na niebie 74, jednak plany dalszego rozwoju pokrzyżował koronawirus. Ich umieszczenie odbywało się w ramach planu stworzenia docierającego wszędzie internetu, co w czasach globalnej kwarantanny wydaje się strzałem w dziesiątkę - należąca do Elona Muska firma SpaceX pracuje nad takim projektem od dłuższego czasu. Jednak już wiadomo, że z sieci dostarczanej przez OneWeb nie skorzystamy - wywołany pandemią kryzys ekonomiczny uderzył w firmę tak mocno, że zbankrutowała.

Jak podano w oświadczeniu prasowym, wyczerpane zostały wszystkie środki finansowe, a inwestorzy nie śpieszyli się z zasileniem kont firmy - o co OneWeb zabiegało już od początku roku. Co gorsza - niektórzy przez koronawirusa wycofali się z projektu i - mówiąc kolokwialnie - firma została na lodzie. Pozostanie tylko załoga odpowiedzialna za obsługę znajdujących na orbicie satelitów - i tyle. Przed OneWeb teraz bardziej przyziemne sprawy, jak negocjacje z wierzycielami w celu rozłożenia długów na raty.

Tak więc na razie jedynym źródłem szybkiego, stabilnego internetu pozostaje nam przede wszystkim kablowy. Sprawdź, jaki ruter najlepiej pasuje do domu!

Źródło: Neowin