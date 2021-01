Ryzen 5000 - AMD pokazuje nowe procesory mobilne

Chcesz smartfona z dużą mocą? AMD proponuje procesor Ryzen 5000. Wydajnością ma przewyższać poprzednią generację o 16%.

AMD pokazało na targach CES 2021 długo wyczekiwane procesory z nowej rodziny - Ryzen 5000. Większość z nich opiera się na architekturze Zen 3. W linii mobilnej jest tu seria H oraz 15-watowa seria U dla mniejszych urządzeń. Jej najmocniejszy przedstawiciel to Ryzen 7 5800U, dysponujący ośmioma rdzeniami i szesnastoma wątkami. Jego bazowe taktowanie to 1,9 GHz, a w trybie turbo osiąga nawet do 4,4 GHz. AMD podaje, że procesor osiąga 16% więcej wydajności przy jednym rdzeniu oraz 14% więcej przy wielu. Ma umożliwić 17,5 pracy baterii przy intensywnym wykorzystywaniu oraz 21 godzin oglądania filmów. Co ciekawe, w linii Ryzen 5000 znalazły się także trzy procesory dla tańszych urządzeń, które opierają na architekturze Zen 2. Są to Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U oraz Ryzen 3 5300U. AMD wprowadza w ten sposób spore zamieszanie do nazewnictwa i podziału swoich produktów.

Dla wymagających urządzeń dedykowany jest 45-watowy Ryzen 9 5980HX. Także dysponuje ośmioma rdzeniami i szesnastoma wątkami, jednak podstawowe taktowanie to 3,3 GHz, a w trybie turbo może dociągnąć do 4,8 GHz. Dysponuje 20MB pamięci Cache. Cała rodzina ma być dostępna w pierwszej połowie roku. Pojawią się w niej także procesory 65-watowe, 5900X oraz 5800X. Będą dostępne wyłącznie dla producentów komputerów. Więcej szczegółów na ich temat zostanie podanych w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wiemy już, że zainteresowane są ich wykorzystaniem w swoich laptopach firmy Lenovo oraz Acer.

Źródło: ZDnet