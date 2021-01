Ryzen 5000 podwoił udziały Nvidii, ale i tak Intel rządzi

Na obszarze laptopów gamingowych AMD podwoiła swoją obecność, jednak daleko jej do maszyn mających za jednostkę główną procesory Intela. Oto, jak prezentuje się podział rynku na początku 2021 roku.

Kanał YouTube o nazwie GizmoSlipTech sporządził zestawienie gamingowych laptopów z kartami z rodziny GeForce RTX 30. Znalazły się na nim już dostępne modle, jak również gotowe do zakupu w przedsprzedaży. 26 modeli miało procesory firmy Intel, podczas gdy 13 propozycje AMD. Podział rynku prezentuje się zatem następująco: Intel - 68%, AMD - 32%. Należy jednak zaznaczyć, że rok temu różnica była większa - laptopy gamingowe z GeForce RTX 20 i GTX 16 z procesorami Intela stanowiły niemal 85%.

Największą zmianą w stosunku do ubiegłego okresu jest to, że AMD zwiększa ilość swoich procesorów sparowanych z wysokowydajnymi procesorami graficznymi, jak GeForce RTX 2070 oraz RTX 2080. Poprzednio miał tu monopol niemal wyłącznie Intel. Obecnie na liście stworzonej przez GizmoTechSlip znajduje się dziewięć laptopów z kombinacją Ryzen 5000 + GeForce 3070 lub GeForce 3080. Pewne jest jedno - w dziale high-endowym rządzi Nvidia i to się nie zmieni jeszcze przez długi czas. Oczywiście i AMD ma swoje modele z Radeonami, ale nie są to laptopy gamingowe. Z kolei co roku sprzedawanych jest 60 mln modeli tego typu z kartami graficznymi GeForce.