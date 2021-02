Ryzen 5000G przetestowany - jest świetnie!

Do przetestowania posłużył benchmark AIDA 64. Wyniki pokazują, że czeka nas bardzo mocny procesor, na który warto zwrócić uwagę.

Desktopowy, ośmiordzeniowy Ryzen 5000 G z architekturą Zen 3 i APU Cezanne jest prawdopodobnie samplem inżynieryjnym, jednak w źródle przecieku - którym jest pewien chiński informatyk - nie podano konkretnych informacji na ten temat. Ma on szesnaście wątków, a maksymalne taktowanie wynosi 4m70 GHz, co czyni z niego najszybszy jak dotąd desktopowy APU w historii. Jest to prawdopodobnie model Ryzen 7 5700G lub 5800G. Testy obu tych modeli wyciekły co prawda wcześniej, jednak w obecnych wyniki są znacznie lepsze. Procesor był testowany na platformie AMD B550, która ma płytę główną ASUS TUF Gaming B550M-PLUS (WiFi), 16 GB pamięci RAM typu DDR4 (4400 MHz, CL18-23-23-26 CR1) oraz 1801 BIOS, z firmware bazowanym na AGESA 1.2.0.0.

Wyniki pokazują świetne rezultaty w testach cache i pamięci. Wszystkie trzy cache mają znacznie lepsze wyniki, niż procesory Renoir, a opóźnienie wynosi 54,9 ns. To właśnie obsługa cache oraz design CCX są jednym z kluczowych czynników wyróżniających Zen 3 od poprzedniej architektury. Miejmy ponadto na uwadze, że finalna wersja APU będzie jeszcze wydajniejsza. Ma ona pojawić się w drugim kwartale bieżącego roku i być przeznaczona dla procesorów desktopowych, jak i mobilnych. Szykuje się mocna propozycja od AMD.

