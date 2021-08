Ryzen 7 5700G - gdzie kupisz?

Najnowsze procesory AMD - Ryzen 7 5000 - zadebiutowały piątego sierpnia 2021. Sprawdzamy, gdzie i za ile można nabyć najsilniejszy model, czyli 5700G.

AMD Ryzen 7 5700G to procesor desktopowy, który oferuje 8 rdzeni, obsługuje 16 wątków i jest podstawowo taktowany na 3,8 GHz. Częstotliwość ta wzrasta w trybie boost na 4,6 GHz. Mamy tu 16 MB pamięci cache L3 oraz 8 MB L2. Układ powstał przy współpracy z TSMC w procesie 7nm FinFET. Jest on odblokowany, co oznacza, że można go podkręcać - ale uwaga, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek takich przeróbek. Układ posiada zintegrowaną grafikę Radeon.

Gdzie i za ile można nabyć ten procesor w Polsce? W dniu 9 sierpnia znajdujemy go w następujących sklepach:

Komputronik - 1799 zł

Media Expert - 1899,99 zł

Morele - 1799 zł

ProLine - 1799 zł

ProShop - 1729 zł

X-kom - 1799 zł

Jeśli chcesz dokonać zakupu, kliknij na nazwę wybranego sklepu.

Zobacz również: