Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G przetestowane

Jak wypadają w testach modele "Cezanne"? Wyniki są zaskakujące!

Rodzina AMD Ryzen 5000G została zaprezentowana w kwietniu tego roku, a jej przeznaczenie to przede wszystkim gotowe zestawy komputerowe. Przetestowano modele AMD Ryzen 7 5700G oraz Ryzen 5 5600G, aby sprawdzić, jak wypadają na tle konkurencyjnych procesorów.

AMD Ryzen 7 5700G to flagowiec wyposażony w 8 rdzeni obsługujących 16 wątków. Częstotliwość taktowania to 3,8 GHz, a w trybie boost osiąga 4,6 GHz. Mamy tu 16 MB pamięci L3 oraz 4 MB pamięci L2. TDP zostało określone na 65 W. APU ma zintegrowany układ graficzny Vega z 8 CU (jednostki sterujące) i 512 procesorami streamującymi, pracującymi pod częstotliwością 2.0 GHz. Warto dodać, że ma pojawić się edycja Ryzen 7 5700GE z TDP 35 W i taktowaniem 3,2/4,6 GHz. Cena za 5700G to 350-400 dolarów, czyli ok. 1300-1500 zł.

AMD Ryzen 5 5600G to sześć rdzeni i obsługa 12 wątków. Taktowanie wynosi 3,9 GHz, a w trybie boost dochodzi do 4,4 GHz. Pamięć cache to 16 MB L3 oraz 3 MB L2. TDP to także 65 W, a na pokładzie znajduje się zintegrowana Vega 7 iGPU (448 procesorów streamujących) 1,9 GHz. Tu także będzie dostępna słabsza wersja GE z TDP 35W i taktowaniem 3,4/4,4 GHz.

Testy przeprowadzono przy użyciu benchmarka CPU-Z i jak się okazało - Ryzen 7 5700G jest najlepszy, wyprzedzając Intel Core i9-11900K i w teście wielu rdzeni, a Ryzen 5 5600G było w teście jednego rdzenia szybsze od Core i7-10700K.

Źródło: WCCF Tech