Ryzen 7 5800U vs. Core i7-1185G7 - który procesor wybrać?

Jaki procesor będzie lepszy? To zależy, co masz zamiar robić na swoim laptopie - doradzimy wybór w zależności od zastosowania.

Ultrabooki to bardzo praktyczne urządzenia - lekkie i niezwykle wydajne, dzięki czemu możesz pracować lub bawić się praktycznie wszędzie. Sercem każdego jest procesor - czy lepszy będzie Ryzen 5800U, czy też postawić na topowy procesor Intela, czyli Core i7-1185G7? Wszystko zależy od tego, jakie zadania będziesz wykonywać na swoim sprzęcie.

Dlatego przygotowaliśmy kilka potencjalnych scenariuszy, które pomogą w podjęciu decyzji.

Animacje 3D

Jeśli zajmujesz się animacjami oraz renderowaniem modeli 3D, do czego wykorzystujesz takie aplikacje, jak Blender czy Maxon Cinema 4D, lepszym wyborem będzie Ryzen 7. Dlaczego? Z powodu ośmiu rdzeni, które dadzą większą wydajność, niż propozycja Intela (cztery rdzenie)

Wskazanie: Ryzen 7 5800U

Renderowanie lub konwertowanie materiałów wideo

Dzisiaj internet materiałami wideo stoi - a ponieważ muszą być one wysokiej jakości, potrzebna jest często konwersja do właściwej rozdzielczości lub formatu. Dzięki takim aplikacjom jak HandBrake, nie jest to problemem. Tym może być szybkość wykonywania operacji na plikach.

I tu znowu przewaga leży po stronie procesora z większą ilością rdzeni, czyli Ryzen 7. Warto jednak dodać, że oba procesory mają dedykowane oprogramowanie do obróbki wideo, dzięki którym ich wydajność wzrasta podczas prowadzenia takich działań. W przypadku AMD jest to Video Coding Engine, korzystający z możliwości mikroarchitektury Zen 3.

Wskazanie: Ryzen 7 5800U

Edytowanie wideo w Adobe Premiere

Edytowanie wideo we wspomnianym HandBrake to zazwyczaj konwersja. Jeśli jednak chcesz dokonywać edycji i zmieniać np. natężenie kolorów, dodawać efekty i przejścia, wówczas potrzebujesz nieco innych rozwiązań, niż w przypadku zwykłego konwertowania. Tutaj lepszy będzie Core i7-1185G7. Ma o połowę rdzeni mniej od Ryzen 7, ale optymalizacja sprzętu robi swoje.

Wskazanie: Core i7-1185G7

Edytowanie zdjęć w Adobe Photoshop oraz Lightroom Classic

Edytujesz zdjęcia zrobione swoim aparatem cyfrowym i chcesz je potem profesjonalnie wyedytować? W tej sytuacji nie ma zwycięzcy. Oba procesory doskonale sprawdzają się w takich działaniach, przy niektórych czynnościach lepiej wypada AMD, pryz innych Intel.

Wskazanie: brak zwycięzcy

Praca z Microsoft Office

Praca z MS Office - i innymi pakietami biurowymi - to czynność, która wykonywana jest codziennie przez mnóstwo osób na całym świecie. Większość z nich nie edytuje/konwertuje materiałów wideo, ani nie edytuje zdjęć, chcąc mieć po prostu solidną maszynę do pracy biurowej. W tym zastosowaniu AMD Ryzen 7 588U jest wyraźnie lepszy od Ryzen 7 4800U, który jak dotąd był liderem maszyn do zastosowań biurowych.

W wymagających zastosowaniach, takich jak praca z arkuszami kalkulacyjnymi pełnymi danych, lepiej sprawdza się Ryzen 7. Z kolei przy PowerPoincie i Wordzie lepiej wypada Core i7-1185G7. Jednak dla 99% użytkowników różnice te nie będą ani odczuwalne, ani widoczne gołym okiem. Dlatego w tej kategorii mamy remis.

Wskazanie: brak zwycięzcy

Granie w gry

Jeśli chcesz grać mobilnie, polecamy przede wszystkim wyspecjalizowanego, cięższego laptopa, niż ultrabooka. Najlepiej z kartą GeForce lub Radeon. Prezentowane tu procesory mają zintegrowane układy graficzne - w przypadku Core jest to Iris Xe, przy Ryzen 7 będzie to Radeon.

Kto wygrywa? W niektórych grach świetnie sprawdza się kombinacja Ryzen + Radeon, jednak w większości wygrywa Core i7 + Iris Xe.

Wskazanie: Intel Core i7-1185G7

Używasz aplikacji z SI

SI dla konsumentów jest wciąż w fazie rozwoju i nie ma dla niej wielu aplikacji, jednak zmiania się to coraz szybciej. Dlatego jeśli korzystasz z takich aplikacji, jak Topaz, Nero czy CyberLink, postaw na Intela - wypada on znacznie lepiej.

Wskazanie: Intel Core i7-1185G7.

Zazwyczaj pracujesz na baterii

Odwieczne pytanie posiadaczy laptopów i ultrabooków brzmi: jak długo moja maszyna będzie pracować na naładowanej baterii? Temat nie wymaga rozwinięcia - z pewnością każdy choć raz w życiu miał sytuację, w której nerwowo rozglądał się za gniazdkiem zasilania. Jak zminimalizować możliwość pojawienia się takiej sytuacji?

Na podstawie testów MSI Prestige 14 (Intel) oraz Asus ZenBook (AMD) można stwierdzić, ze bateria w tym drugim jest znacznie bardziej energooszczędna. Core i7 stawia bardziej na wydajność, przez co wyczerpuje zasoby znacznie szybciej. Dlatego jeśli jesteś użytkownikiem, który zazwyczaj nie siedzi z ultrabookiem podpiętym kablem do zasilania, postaw na Ryzen 7.

Wskazanie: Ryzen 7 5800U

Po prostu przeglądasz sieć

Jeśli używasz Chrome - a teoretycznie większość ludzi używa - wówczas Ryzen 7 ma niewielką przewagę nad Core i7. Ale czy jest ona aż tak wyraźna, aby wskazać zwycięzcę? Nie. Przy przeglądaniu sieci oba procesory mają świetną wydajność - zarówno jeśli po prostu czytasz tekst, jak i oglądasz filmy czy strony z dużymi ilościami grafik.

Wskazanie: brak zwycięzcy