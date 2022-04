Ryzen 7 5800X3D lepszy od Core i9 12900KS [12.04.2022]

Procesor Intel Core i9 12900KS zyskał godnego rywala w postaci produktu AMD, który w grach wydaje się lepszy. Ryzen 7 5800X3D, gdyż o nim mowa, będzie niedługo dostępny w sprzedaży w Polsce.

Serwis XanxoGaming opublikował już drugie w ciągu tygodnia wyniki testów Ryzena 7 5800X3D. Tym razem testerzy skonfrontowali go z Intelem Core i9-12900KS, a sprawdzano wydajność w grze Shadow of the Tomb Raider. Poczas testu okazało się, że Ryzen ma lepsze osiągi niż procesory Core i9-12900K i Core i9-12900KS. Testy wykonano we współpracy z twórcami CapFrameX, czyli aplikacji do analizy czasu wyświetlania klatek. Dla potrzeb testu zastosowano rozdzielczość 720p (1280 x 720) i niskie ustawienia niestandardowe. To wszystko w celu wyeliminowania karty graficznej jako istotnego czynnika w teście. XanxoGaming poinformował, że procesory testowano na trochę innym sprzęcie, dlatego porównanie nie jest dokładne.

Procesory Core i9-12900K i Core i9-12900KS testowano na platformie wyposażonej w kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti i pamięć DDR5-4800 C40, a Ryzena 7 5800X3D sprawdzono na pececie z kartą GeForce RTX 3080 Ti i pamięcią DDR4-3200 CL14. Lepsza karta graficzna nie sprawiła, że Intel miał lepszą wydajność niż AMD. Średnia liczba klatek na sekundę Ryzena 7 5800X3D to 231 fps, zaś wyniki Core i9-12900K i Core i9-12900KS to odpowiednio 190 fps i 200 fps. Wynika z tego, że Ryzen „przeskoczył” Core i9-12900K aż o 22%, a Core i9-12900KS o 16%. Według AMD ich produkt w rozdzielczości 1080p (1920 x 1080) pokonuje w grach Core i9-12900K o 10%.

Dobre wyniki Ryzena 7 5800X3D w grze Shadow of the Tomb Raider nie oznaczają jeszcze, że jest to najszybszy procesor do gier (jak twierdzi AMD). Gra, na której go przetestowano, daje mu pewne fory, bo opiera się na szybkości pamięci, a to mocna strona Ryzena. Poczekajmy na więcej testów, aby potwierdzić albo zaprzeczyć twierdzeniom producenta. W sprzedaży Ryzen 7 5800X3D pojawi się 20 kwietnia z sugerowaną ceną 449 dolarów (niecałe 1900 zł). Jego konkurent, czyli Core i9-12900KS jest dostępny w sklepach z sugerowaną ceną 799 dolarów (około 3500 zł).

AKTUALIZACJA 12.04.2022

Poniżej znajdziecie wykresy w wynikami benchmarka XanxoGaming wykonanego w rozdzielczości 1080p.

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz