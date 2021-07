Rząd chce zakazać gry w Fortnite

Po nieporozumieniach związanych z filmami udostępnianymi na YouTube, minister turystyki i gospodarki kreatywnej chce zakazać gry w Fortnite na terenie kraju.

W ostatnim czasie w sieci pojawia się sporo filmów prezentujących tryb kreatywny w Fortnite. Na niektórych materiałach widać, jak gracze budują przeróżne świątynie, czasami je niszcząc, aby dostać się do środka. Na jednym z nagrań, które zyskało bardzo dużą popularność, możemy zobaczyć zniszczenie budynku nazwanego Al-Kaba. Jest to święte miejsce dla islamu. Gracze starali dostać się do środka, aby podnieść umieszczoną tam broń.

Sprawa nabrała takiego rozpędu, że do dyskusji włączył się minister turystyki i gospodarki kreatywnej Republiki Indonezji. Polityk myśli, że Epic Games zbudowało w grze świątynie i umieściło w nich bronie, doprowadzając do działania na szkodę islamu. Doszło tutaj do lekkiego nieporozumienia, ponieważ w trybie kreatywnym to gracze w 100 % tworzą lokacje. Epic nie ma z tym nic wspólnego. Minister udziela wywiadów i mówi o Fortntie jako o grze, której powinno się zakazać.

free fortnite indo pic.twitter.com/XWsDRm2sAT — HowL Stuzzy (@ilystuzzy) July 5, 2021

Ciężko powiedzieć jak ostatecznie sytuacja się skończy. Znamy z przeszłości przypadki, kiedy dana gra była banowana na terenie niektórych krajów. Musimy poczekać na rozwój wydarzeń. Na pewno będziemy o tym informować, jeżeli dowiemy się więcej.

