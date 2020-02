Rzecznik prasowy Samsunga uważa, że rodzina Galaxy S20 nie istnieje!

Od miesięcy śledzimy najnowsze doniesienia i plotki na temat nadchodzących smartfonów Samsunga. Wiemy dobrze, że przedstawiciele z serii Galaxy S zadebiutują w tym roku pod zmienioną nazwą. Zamiast Galaxy S11 na rynku pojawi się rodzina Galaxy S20.

Każde wprowadzenie na rynek flagowego smartfona lub innego urządzenia, które z pewnych powodów jest niezwykle istotne dla rynku obarczone jest większą bądź mniejszą liczbą autentycznym oraz fałszywych przecieków. Idealnym tego przykładem są coroczne premiery nowych Samsungów Galaxy S, Galaxy Note oraz iPhone'ów. To najbardziej medialne urządzenia na rynku.

Zazwyczaj za przecieki odpowiedzialne są znane w sieci osobowości, które rzadko kiedy się mylą. Mowa o między innymi Ice Universe, Evan Blass oraz Ishan Agarwal. Każda z tych osób potwierdziła, że na rynku pojawią się Samsungi Galaxy S20. Dzięki Ice Universe juz ponad miesiąc temu mogliśmy podziwiać Samsunga Galaxy S20 w wersji produkcyjnej.

Niedawno Ice Universe zamieścił na swoim Twitterze ankietę, w które pytał się swoich fanów, na jaki model Galaxy S20 zdecydowaliby się, gdyby zmieniali swój telefon komórkowy.

Post, który został umieszczony 1 lutego 2020 roku ukazuje dwie ciekawostki. Po pierwsze użytkownicy zdecydowanie najchętniej wybraliby najdroższy model Galaxy S20 Ultra. Oczywiście w praktyce część z tych osób finalnie kupi tańsze modele. Dużo bardziej zaskakujące jest, że na post odpowiedział Samsung za pomocą oficjalnego konta Samsung Mobile US.

Sorry, we've never heard of any of these.