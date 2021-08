S Pen Fold Edition - specjalna wersja rysika dla Galaxy Z Fold 3

W sieci pojawiło się nowe nagranie ukazujące projekt S Pen Pro. Z innych informacji wynika, że Samsung planuje również wypuszczenie specjalnej wersji rysika dla Galaxy Z Fold 3.

Samsung wspomniał po raz pierwszy o rysiku S Pen Pro podczas zapowiedzi Galaxy S21 Ultra, mówiąc, że planuje wypuścić go na rynek później w tym roku. Kilka dni temu ujawniono, że S Pen Pro będzie również współpracować z Galaxy Z Fold 3. Teraz, przed oficjalną premierą, wyciekło wideo z nadchodzącym rysikiem.

Wideo przedstawiające S Pen Pro zostało opublikowane na Twitterze w sobotę, ujawniając jego projekt. Nadchodzący rysik będzie miał przycisk z przodu wraz z białą diodą LED. Wydaje się, że jest jeszcze jeden przełącznik znajdujący się bliżej końca S Pen Pro, ale nie jesteśmy pewni, co on robi. Z wcześniejszych informacji wynika, że S Pen Pro posiada łączność Bluetooth LE (dla Air Actions) i że może być ładowany za pomocą portu USB typu C, ale wideo nie pokazuje żadnego portu.

S Pen Pro / Fot. Artur Tomala

Rysik dostaniemy tylko w jednym kolorze: czarnym. Będzie on kompatybilny z Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy Z Fold 3. Samsung mógł użyć specjalnego materiału do wykonania stalówki S Pen Pro, aby nie uszkodziła ona stosunkowo gładszego, składanego ekranu Galaxy Z Fold 3. Firma ujawniła, że opracowała również specjalne pióro S Pen (o nazwie S Pen Fold Edition) dla Galaxy Z Fold 3. Więcej informacji na temat S Pen Pro i S Pen Fold Edition zostanie ujawnionych podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się już 11 sierpnia.