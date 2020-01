SI Google skutecznie wykrywa wczesne stadium raka piersi

Google ogłosiło, że wyszkoliło SI w wykrywaniu raka piersi i to jeszcze zanim pojawią się jego pierwsze symptomy.

Jest to efekt ponad dwuletniej współpracy pomiędzy Google, a DeepMind, Cancer Research UK Imperial Centre, uniwersytetu Northwestern oraz szpitala Royal Surrey County. Stworzony model SI odpowiada za wykrywanie objawów raka piersi w obrazach wykonanych podczas mammografii. Wykrywanie przez SI ma większą skuteczność i mniejszą ilość fałszywych alarmów, nigdy też nie przeoczyło żadnego z symptomów. Do wyszkolenia modelu użyto ponad 90 tysięcy obrazów mammograficznych, wykonanych przy badaniach ponad 76 tys. kobiet z Wielkiej Brytanii oraz 15 tys. z USA. Pozwoliło to na stworzenie uniwersalnego modelu, który może zostać zastosowany w opiece zdrowotnej.

Jak podaje Google, model SI może znacznie podnieść skuteczność badań mammograficznych, a także zredukować czas oczekiwania na ich wyniki. Zaletą jest także całkowita obiektywność SI, która nie ma dostępu ani do danych osobowych, ani do historii wyników badań pacjentek, mogących sugerować żywemu lekarzowi stan zdrowia. Co zatem dalej? Przede wszystkim Google chce kontynuować rozwój modelu oraz przekonać zarówno świat medyczny, jak i organy ustawodawcze o zaletach płynących z pomocy SI. Może mieć ona zastosowanie nie tylko przy wykrywaniu raka piersi, ale również radiologii i patologii. Już 2017 roku udowadniano teoretycznie, że sztuczna inteligencja wykaże się większa precyzją w badaniach, niż używane dotychczas technologie. Obecny model korzysta z bardzo zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego - co pozwala na osiągnięcie tak dobrych rezultatów.