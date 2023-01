SI zyskało właśnie kolejną możliwość. Podrobi coś, co potrafi tylko człowiek

Sztuczna inteligencja sama pisze, tworzy muzykę, a teraz dojdzie jeszcze jedna czynność, która jak do tej pory zastrzeżona była wyłącznie dla ludzi. Jaka?

Nazwa tej sztucznej inteligencji mówi praktycznie wszystko: Calligrapher.ai. Sieć neuronowa została przetrenowana tak, aby imitowała pismo odręczne. Można sobie ustalić styl pisma odręcznego, szybkość pisania, a także wielkość liter. Następnie można wprowadzić z klawiatury tekst i zobaczyć, jak wyglądałby napisany ręcznie. Wygląda to dokładnie tak:

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Co ciekawe, Calligrapher.ai było tworzone długo przed pojawianiem się OpenAI. Już w roku 2013 Sean Vasquez zainteresował się eksperymentami Google dotyczącymi eksperymentów ze sztucznie generowanym "pismem ręcznym". Postanowił rozwinąć temat i umieścił na GitHubie własny kod oraz demo. W miarę postępu czasu zaczął zaprzęgać do działania rekurencyjne sieci neuronowe, które nie tylko imitowały pismo ręczne, ale mogły także zapisywać w ten sposób mówione treści.

W tej chwili baza sieci zawiera próbki 221 różnych stylów pisma ręcznego, 13049 linii tekstu oraz słownik liczący sobie 11059 słów. Do użytku publicznego oddano 9 stylów. Stworzony przez SI tekst można zapisać jako plik w formacie .svg. O możliwościach można przekonać się na tej stronie. Ktoś może spytać - co to za nowość? Przecież od dawna wiele aplikacji i programów umożliwia tworzenie pisma odręcznego. Jednak tak zaawansowane rozwiązanie niesie ze sobą nowe możliwości, w tym ryzyko podrabiania podpisów.

Źródło: TechCrunch