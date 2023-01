SMS-ujesz z Androida? Wkrótce będziesz mógł pochwalić się nowym profilem

Wszyscy użytkownicy Androida mają powody do radości, gdyż podstawowa aplikacji Wiadomości od Google ma w planach wprowadzić bardzo ciekawą nowość.

Wiadomości Google otrzymały niedawno metamorfozę w postaci Material You oraz przeprojektowany przełącznik kont. Teraz, jak wynika z najnowszego raportu użytkownika Reddita, u/seeareeff, Google Messages ma otrzymać wkrótce jeszcze jedną ciekawą funkcję. Według załączonego zrzutu ekranu, Google Messages pozwoli na stworzenie własnego profilu użytkownika.

Jak się okazuje, faktycznym odkrywcą tej funkcji jest Mishaal Rahman, jeden z pracowników Esper, czyli to platformy opartej na chmurze do zarządzania systemem Android. Udało mu się to przez przejście do menu Ustawienia aplikacji i zwyczajne wyszukiwanie profili. Muszę jednak od razu stłumić wszystkie okrzyki ekscytacji, gdyż strona nie jest w tej chwili funkcjonalna. Jednak gdy to już się stanie, użytkownicy Wiadomości Google będą mogli stworzyć swój własny profil ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail.

Zobacz również:

Fot. seeareeff / Reddit

Nowe wskaźniki doręczenia Wiadomości Google trafiają do większej liczby użytkowników wersji beta

Znajdzie się tam również przełącznik "Powiadomienia o aktualizacjach kontaktu", który pozwoli otrzymywać powiadomienia, gdy któryś z Twoich kontaktów dokona zmian w swoim profilu. Natomiast opcja "Powiadomienia o znalezieniu nowych kontaktów" wyśle powiadomienie, gdy zostanie znaleziony nowy kontakt.

Podczas gdy funkcja profili w Wiadomości Google jest wciąż w fazie rozwoju, aplikacja do przesyłania wiadomości rozszerza nową funkcję na większą liczbę użytkowników wersji beta. Po wstępnych testach, Wiadomości Google dostaje wskaźniki doręczenia do większej liczby osób. W przypadku wysłanych wiadomości zobaczysz pojedynczy wskaźnik kołowy. W przypadku dostarczonych wiadomości zobaczysz dwa wskaźniki kołowe obok siebie. Ponadto wskaźniki wypełniają się, gdy tekst zostanie przeczytany.

Oczywiście nowości te są dostępne jedynie dla tych, którzy zapisali się wcześniej do testowania wersji beta aplikacji. Na ten moment nie wiadomo, kiedy i jakie funkcje na pewno trafią do publicznej wersji.