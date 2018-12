SOMA za darmo na GOG!

Kultowy horror Frictional Games za darmo - ale tylko do 30 grudnia do godz. 12:00. A czy warto go pobrać?

SOMA to tytuł wyprodukowany przez Frictional Games, czyli szwedzkie studio odpowiedzialne za dwie naprawdę mocne serie - Penumbra oraz Amnesia. Przez 48 godzin, do 30 grudnia do godz. 12:00, możesz odebrać wolną od DRM kopię tego mrożącego krew w żyłach horroru, klikając na banner na stronie głównej GOG.com. Wybierz się w tajemniczą podróż do podmorskiego centrum badawczego, zmierz się z potworami, sztuczną inteligencją i wszechobecnym poczuciem osaczenia! A na zachętę trailer.

Skąd taki podarunek? Z okazji Wyprzedaży Zimowej 2018 na GOG.com, która trwa w najlepsze! W chwili obecnej dostępne jest ponad 2000 okazji z rabatami do 90%. Na wyprzedaży znajdziesz promocje na niemalże wszystkie gry z katalogu GOG.com, w tym również na tytuły Bethesda Softworks, SNK, Disney, tinybuild i nie tylko. Nie zabrakło rabatów na No Man’s Sky (-50%), Fallout: New Vegas Ultimate Edition (-50%), Graveyard Keeper (-30%), Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition (-50%), The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition (-75%) i wiele innych. Dziś o 15:00 nie przegap Thimbleweed Park (-40%), Hyper Light Drifter (-60%), Phantom Doctrine Deluxe Edition (-40%), Death’s Gambit (-40%), The Curse of Monkey Island (-25%), Wizard of Legend (-25%), Tacoma (-75%), STAR WARS: Knights of the Old Republic (-65%) i nie tylko.

Można odblokować darmowe gry za zakupy w trakcie wyprzedaży - Fantasy General gratis przy pierwszym zakupie oraz EVERSPACE w momencie, gdy łączna suma, którą wydasz przekroczy 55 zł.