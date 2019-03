Kanał YT producenta Blok Ekipa, na którym zamieszczano odcinki najpopularniejszej polskiej kreskówki w sieci, został niespodziewanie zamknięty. Jakie są tego przyczyny?

Blok Ekipa – serial animowany dla dorosłych

Za powstanie Blok Ekipa odpowiada SPInka Film Studio, którego główną postacią jest pomysłodawca - Bartosz Walaszek. Pierwszy odcinek został opublikowany 10 czerwca 2013 roku, a w miarę upływu czasu popularność kreskówki stała się tak duża, że od 4 października 2015 była prezentowana na kanale Comedy Central, a potem na platformę Showmax. Odcinki opowiadają o trójce młodzieńców z warszawskiego Grochowa, którzy zajmują się głównie "nienierobieniem" oraz popadaniem w konflikty z prawem. W kolejnych odcinkach przewijały się prawdziwe postacie (zaczynając od Filipa Chajzera, na Aleksandrze Kwaśniewskim kończąc), a w fabułę wplatane były prawdziwe wydarzenia. Kanał zgromadził 1,6 mln subskrybentów i nagle 22 marca pojawia się na Blok Ekipa+ pojawiło się krótkie nagranie o nazwie... koniec kanału. A kto chciał wejść na SPInk-ę, zobaczył taki oto obrazek:

Blok Ekipa z żalem zawiadamia...

Wczoraj o 15:47 na oficjalnym fanpage Blok Ekipa pojawiła się informacja: "Mordeczki! Jak pewnie zauważyliście nasze konto na YT jest tymczasowo nieaktywne. Borykamy się z problemami technicznymi, ale Walo na pewno coś wymyśli i ogarnie. Jeśli nie... Spejson przejmie temat. Dzięki za zrozumienie".

O co chodzi? Otóż SPInka Film Studio podpisała z Showmax umowę, na mocy której tylko ta platforma mogła emitować odcinki Blok Ekipy. Jednak SPInka Film Studio wrzuciła odcinek Egzorcysta na YT, łamiąc w ten sposób umową i na polecenie Showmax kanał został zawieszony do wyjaśnienia sprawy. To z kolei może zająć nawet kilka tygodni. Warto zauważyć, że Showmax zniknął już z Polski, jednak umowa wciąż obowiązuje.

Do sytuacji odniósł się również w swoim stylu autor kreskówki Bartosz Walaszek: "Cholera! Skasowałem windowsa..."

Jakie będą losy popualrnej kreskówki dla dorosłych? Tego póki co nie wiemy, ale sprawa jest świeża i prawdopodobnie w kolejnych dniach będziemy mogli przekazać fanom serialu kolejne informacje na jego temat.