SSD HX100 USB 3.2 Gen 2 - Nowy wymiar możliwości

Do oferty marki GOODRAM dołącza kolejny model zewnętrznego dysku SSD. GOODRAM HX100 ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na przenośne dyski SSD .

Wydajny i praktyczny

SSD HX100 to drugi po modelu HL100 zewnętrzny dysk SSD marki GOODRAM. Nowy HX100 to jeszcze lepsze parametry i szybkość pracy zawarte w ergonomicznej obudowie. Dysk został wyposażony w technologię TLC NAND Flash i zapewnia wygodne przechowywanie i przenoszenie danych. Urządzenie, które działa w oparciu o interfejs USB 3.2 gen. 2, idealnie sprawdzi się jako dodatkowa pamięć zewnętrzna do konsoli, laptopów oraz komputerów.

Duża prędkość, małe wymiary

SSD HX100 oferuje 950 MB/s odczytu oraz 900 MB/s zapisu. Dysk dostępny jest w pojemnościach: 256GB, 512GB i 1TB, dlatego też doskonale sprawdzi się zarówno w użytkowaniu domowym, jak i w zastosowaniach biznesowych. Dysk powinni docenić zwłaszcza posiadacze konsol, którzy w prosty sposób chcą zwiększyć przestrzeń do przechowywania ulubionych gier, jednak nie planują wymiany konsoli na sprzęt nowszej generacji.

Zobacz również:

„Nowy dysk przenośny HX100 w ofercie Goodram to odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania Klientów względem dysków SSD. Zapotrzebowanie, które wraz z rosnącą mobilnością konsumentów ewoluuje. Przenośny dysk SSD to z pewnością jeszcze bardziej uniwersalne rozwiązanie w porównaniu do pamięci USB, choćby ze względu no oferowane pojemności czy prędkości zapisu i odczytu” – mówi Wiesław Wilk, właściciel marki GOODRAM.

Dysk HX100 to kompaktowe urządzenie do wielu zastosowań. Jest idealny do przechowywania i przenoszenia danych z laptopa, komputera, a nawet konsoli. Dzięki wymiarom zbliżonym do karty płatniczej, można zabrać go właściwie wszędzie. Wstrząsoodporna, wysokiej jakości aluminiowa obudowa gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych na dysku materiałów. Ergonomiczny kształt i klasyczny design obudowy spełnia oczekiwania użytkowników, dla których ma znaczenie nie tylko funkcjonalność, ale i wygląd urządzenia.

Gwarancja

Producent zapewnia 3 lata gwarancji na SSD HX100 z limitem TBW i bezpłatne wsparcie techniczne. Limit TBW dla pojemności 256 GB, 512 GB i 1TB to kolejno 170 TB, 330 TB i 660 TB. Wszystkie dyski GOODRAM oraz IRDM przechodzą wieloetapowe testy jakości w centrum testowym producenta.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o USB 3.2 to najważniejsze informacje zebraliśmy tutaj.