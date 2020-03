STALKER 2 na pierwszych screenach prezentuje się imponująco

Długo wyczekiwana produkcja - STALKER 2, otrzymała właśnie pierwszy materiał prezentujący niezwykły świat gry.

Na początku tego roku twórcy gry STALKER 2 - studio GSC Game World, przerwali milczenie i ujawnili, że prace nad kontynuacją kultowego STALKERA z 2007 roku, idą pełną parą. Wówczas dowiedzieliśmy się również, że gra będzie działać na silniku graficznym Unreal, co ma zapewnić grze nowoczesny i ponadprzeciętny wygląd.

Musieliśmy czekać kolejnych parę miesięcy, żebyśmy mogli po raz pierwszy zobaczyć, jak wyglądają efekty pracy deweloperów z GSC Game World. Z okazji 13 rocznicy wydania oryginału, twórcy gry postanowili opublikować pierwszy screen z nadchodzącej produkcji.

Co tu dużo pisać, choć to zaledwie jeden screenshot, to świat z gry STALKER 2 prezentuje się wybornie. Wystarczyło to również do wywołania euforii wśród społeczności pierwszej odsłony serii, która słynie ze swojego oddania i aktywności (szczególnie na polu moderskim).

STALKER 2 nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, ale twórcy celują w rok 2021. Możliwe jednak, że prace nad grą przedłużą się, a to m.in. z powodu pandemii koronawirusa. Studio GSC Game World, podobnie jak wiele innych zespołów na świecie, zdecydowało się na pracę zdalną, co może wpłynąć na tempo prac nad grą. Miejmy jednak nadzieję, że opóźnienie nie będzie duże i już w przyszłym roku powrócimy do czarnobylskiej strefy wykluczenia.

Jeśli szukacie ciekawej alternatywy, to warto wypróbować gry z serii Metro, a szczególnie ostatnią odsłonę cyklu - Metro: Exodus.

źródło: facebook