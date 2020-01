STALKER 2 żyje, gra powstaje na silniku Unreal

Po długiej przerwie, wreszcie otrzymaliśmy pierwsze informacje na temat gry STALKER 2.

Kontynuacja kultowego STALKERA z 2007 roku ma za sobą burzliwy proces produkcyjny. Po raz pierwszy o grze usłyszeliśmy w 2010 roku, jednak po dwóch latach projekt anulowano. Studio GSC Game World do tematu powróciło w maju 2018 roku, kiedy to ogłosiło, że STALKER 2 jednak powstaje. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy zbyt wielu informacji na temat produkcji, aż do dzisiaj.

Przedstawiciele GSC Game World - twórcy gry STALKER 2, zdradzili na Twiterze, że ich produkcja powstaje na silniku Unreal. Wybór Unreal Engine ma zapewnić grze nie tylko znakomity wygląd, ale również lepszą rozgrywkę. Co istotne, technologia Epic Games ma sprawić, że modowanie gry będzie łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Jest to nie bez znaczenia, bowiem pierwsza odsłona gry do dzisiaj może się pochwalić aktywną społecznością moderską.

W sieci pojawiły się obawy, że wybór silnika od Epic Games jest powiązany z tym, że STALKER 2 będzie tytułem na wyłączność sklepu Epic Games Store. Twórcy podkreślili, że wybór silnika nie ma nic wspólnego z docelowymi platformami, na których zadebiutuje gra, te mamy dokładnie poznać w przyszłości.

Niestety wciąż nie wiemy kiedy dokładnie zadebiutuje STALKER 2. W maju zeszłego roku twórcy wspominali, że gra powinna być gotowa w 2021 roku.

źródło: gamingbolt.com