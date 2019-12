SUPERHOT - polski przebój za darmo!

Dzisiaj Epic Games Store udostępniło za darmo polski megaprzebój - SUPERHOT.

SUPERHOT to gra, która wygląda jak FPS, jednak... jest nim tylko częściowo. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o jej innowacyjnej mechanice, warto wyjaśnić - czas w grze płynie wyłącznie wtedy, gdy się poruszasz. A ponieważ często w Twoją stronę lecą kule wystrzelone przez przeciwników, musisz starannie zaplanować każdy ruch, aby zejść z linii strzału i nie skończyć życia po kilku posunięciach. Jak reklamuje swój produkt SUPERHOT Team: " Nie ma tu regenerującego się paska zdrowia. Nie ma wygodnie rozmieszczonych paczek z amunicją". Broń i amunicję zdobywasz wyłącznie na pokonanych przeciwnikach. A w dodatku wszystko utrzymane jest w specyficznej, zapadającej w pamięć oprawie wizualnej. Najlepiej zobaczyć ją na własne oczy wraz z mechaniką zabawy.

SUPERHOT w sklepie Epic Games Store nie kosztuje dużo - 29,99 zł, ale do jutra, do godziny 17. jest całkowicie darmowe. Wystarczy zalogować się na swoim koncie i przejść do sklepu, aby dodać grę do swojej biblioteki, gdzie pozostanie na zawsze. A już jutro kolejna darmowa pozycja!