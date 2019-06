Safari na iPadOS - najlepsze nowe funkcje

Safari znacząco poprawi się wraz z uaktualnieniem do iPadOS. Sprawdzamy, czego możesz spodziewać się na jesieni.

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego iPad'a w 2010 roku jego użytkownicy mieli do dyspozycji przeglądarkę Safari, która wyglądała identycznie, jak na iPhone'ach. Dzięki temu w sieci wiele osób naśmiewało się, że iPad to nic innego, jak większy iPhone bez możliwości wykonywania połączeń. Interfejsy deskotopowe usług takich, jak powszechnie używany WordPress nie ładowały się poprawnie. Podobnie jest w przypadku dokumentów Google. Jeżeli chcesz z nich skorzystać musisz zainstalować dedykowaną aplikację, w której nie znajdziesz jednak wszystkich funkcji, jaki dostępne są w przeglądarkowej wersji usługi. Czasami po prostu wszystkie elementy witryny nie mieszczą się na ekranie. Kłopotów było jeszcze więcej, a nie wszyscy użytkownicy byli przekonani do zmiany domyślnej przeglądarki na inną.

Źródło: macworld

Apple finalnie udostępniło możliwość wyświetlania stron przeznaczonych dla komputerów PC na tablecie iPad. Poprawiono również kilka innych kwestii w zakresie przeglądania sieci, dzięki czemu iPad po aktualizacji, która nadejdzie tej jesieni stanie się dużo bardziej konkurencyjny dla laptopów.

Przeglądanie jak na komputerze PC

To główna zmiana, a kolejne modyfikacje opierają się właśnie na niej. Aktualizacja do iPadOS, która oficjalnie pojawi się jesienią zaktualizuję przeglądarkę Safari, która w rzeczywistości stanie się wierną kopią odpowiednika znanego z komputerów Mac. Od tej pory domyślnie wszystkie witryny otwierały się będą w trybie desktop, a dopiero w ustawieniach znajdziesz przycisk pozwalający na załadowanie mobilnej wersji witryny. Ta zmiana była potrzebna już od dawna, a w zasadzie od premiery pierwszej generacji iPad'a w 2010 roku.

Firma Apple zoptymalizowała wszystkie dane wejściowe pod kątem obsługi przy pomocy dotyku tak, aby można było tak łatwo wchodzić w interakcję z elementami witryn za pomocą palca, jak przy użyciu myszy. Od teraz możesz z niej korzystać również na tabletach. Apple się tym nie chwali, ale w ustawieniach dostępności znajdziesz odpowiednią opcję, która pozwoli Ci na wykorzystanie myszki do obsługi iPad'a.

Przeglądanie internetu w sposób podobny do tego, jaki znamy z komputerów PC eliminuje wiele podstawowych frustracji użytkowników. Witryny takie, jak Gmail, Kalendarz Google, Facebook, YouTube oraz wiele innych działają teraz tak samo, jak na komputerach. Co ciekawe Dokumenty Google działają zaskakująco dobrze i oferują o wiele większą funkcjonalność, niż podczas korzystania z dedykowanej na iPad'a aplikacji.

Źródło: macworld

Z pewnością powinniśmy cieszyć się ze zmian wprowadzonych w obrębie Safari, które nadejdą wraz z iPadOS. Dodatkowo nie musimy się już martwić o rozwój aplikacji, które pozwalały nam na dostęp do danych usług. Przykładowo Google zawsze było nieco opieszałe w kwestii wydawania aktualizacji swoich programów na iOS. Od teraz nie musisz się już o to martwić, ponieważ możesz wykorzystać wersje przeglądarkowe.

Dokumenty Google działają teraz dobrze na Safari, że prawdopodobnie nie ma już powodu, abyś musiał korzystać z dedykowanych aplikacji znajdujących się w App Store.

Musisz jednak pamiętać o jednej rzeczy. Safari na tabletach iPad nadal nie obsługuje przestarzałej, ale jeszcze gdzieniegdzie wykorzystywanej technologi Adobe Flash.

Pojawia się menedżer pobierania danych

Źródło: macworld

Sprawienie, by przeglądarka Safari na tabletach wyglądała, jak jej odpowiednik na komputerach Mac to jedno, ale sprawienie, by zachowywała się tak samo to drugie. iPadOS wprowadza nowego menedżera pobierania, którego znajdziesz na nowym pasku narzędzi Safari.

Działa on w zasadzie identycznie, jak na komputerach z systemem macOS. Po kliknięciu w ikonę zobaczysz listę aktualnie pobieranych plików oraz historię. Możesz także przerwać pobieranie wybranego pliku. Po kilku chwilach konfiguracji możliwe jest zapisywanie plików na iPad w wybranym utworzonym przez Ciebie folderze.

Po otwarciu tego pliku w aplikacji Files będziesz mógł łatwo udostępniać znajomym lub innym osobom wybrane przez Ciebie pliki. Wraz z obsługą dysków na USB nowe funkcje znacząco zwiększają produktywność iPad'a.

Wiele nowych skrótów klawiszowych

Jedną z największych przewag systemu macOS względem mobilnego iOS'a jest obsługa gigantycznej ilości skrótów klawiszowych utworzonych przez Apple. Zmieni się to jednak wraz z premierą iPadOS, który umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy skrótów klawiszowych do obsługi przeglądarki Safari podczas korzystania z jakiejkolwiek klawiatury podłączonej do tabletu.

Źródło: macworld

Apple mówi, że będziemy mieli ponad 30 nowych skrótów do wyboru, a wiele z nich zostało zaprezentowanych na slajdzie podczas konferencji WWDC.

Oto nowe skróty klawiszowej, z których będziesz mógł skorzystać po aktualizacji do iPadOS:

Użyj domyślnego rozmiaru czcionki w Readerze (⌘-0)

Otwórz wybrany link w tle (⌘-tap)

Przełączanie w obrębie pobierania (⌘-Option)

Otwórz link w nowym oknie (⌘-Option-tap)

Skorzystaj z opcji znajdź (⌘-E)

Wyślij tę stronę przy użyciu e-mail (⌘-I)

Otwórz link w nowej zakładce (⌘-Shift-tap)

Zmniejsz rozmiar tekstu w Readerze (⌘—)

Przybliż (⌘-+)

Oddal (⌘—)

Zapisz stronę internetową (⌘-S)

Pobierz plik z łącza (Option-tap)

Dodaj link do listy czytelnika (Shift-tap)

Zamknij inne zakładki (⌘-Option-W)

Zmiana położenia w obrębie strony internetowej (klawisze strzałek)

Wklej bez formatowania (⌘-Shift-Option-V)

Nowe okno prywatne (⌘-Shift-N)

Rzeczywista wielkość (⌘-0)

Otwórz wyniki wyszukiwania (⌘-Return)

Przełącz pomiędzy zakładkami (⌘-Alt-1)

Lepsza wielozadaniowość

Jedną z najlepszych nowych funkcji, jaki pojawiły się w iPadOS jest możliwość korzystania z dwóch wersji tej samej aplikacji w obrębie widoku Split View. To szczególnie przydatna opcja w Safari. Od teraz możesz otworzyć dwa okna przeglądarki obok siebie. Funkcjonalność tą docenią z pewnością posiadacze największych modeli iPad'a.

Można także otworzyć Safari obok innej aplikacji takiej, jak Notatki lub iA Writer w wielu oknach Split View, a wszystko możesz łatwo kontrolować z poziomu widoku Exposé.

Źródło: macworld

Lepsze opcje paska narzędzi

Oprócz menedżera pobierania iPadOS wprowadza kilka innych ulepszeń do paska narzędzi. Na przykład, zobaczysz ikonę "AA", która po naciśnięciu daje możliwość zmiany rozmiaru tekstu strony internetowej, opcję wyświetlenia mobilnej wersji witryny lub poręczny przełącznik do przełączania się na widok czytnika. Będziesz mógł również ukryć sam pasek narzędzi.

Zmiana rozmiaru zdjęcia przed wysłaniem

Od lat jesteśmy w stanie zmienić rozmiar zdjęć, które zamieszczamy w aplikacji Mail. Do wyboru mamy rozmiar mały, średnim, duży oraz rzeczywisty (aktualny). Jest to poręczny sposób na zmniejszenie zdjęcia, aby bez problemu wysłać je do odbiorcy.

Safari w iPadOS będzie posiadało tę samą funkcję, która świetnie nadaje się do przesyłania zdjęć do mediów społecznościowych.