Safari z ważną zmianą w iOS 15.4! O co chodzi?

W betach iOS 15.4, iPadOS 15.4 i macOS Monterey 12.3 Apple dodało drobną poprawkę do sposobu zapisywania haseł przez Safari. Obecnie Safari chętnie zapisuje hasło bez nazwy użytkownika, co może prowadzić do zamieszania w późniejszym czasie, ale w aktualizacjach beta już tak nie jest.

Gdy pojawi się monit o zapisanie hasła do iCloud Keychain w iOS 15.4, iPadOS 15.4 lub macOS Monterey 12.3, a Safari wykryje tylko hasło, wyskoczy okno z prośbą o podanie nazwy użytkownika. "Aby zapisać to hasło, wprowadź nazwę użytkownika dla swojego konta [na stronie internetowej]" - czytamy w alercie.

