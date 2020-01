Safety Korea potwierdza - Galaxy A41 z akumulatorem 3500 mAh

Nowy, kompaktowy i przystępny cenowo smartfon Samsunga zaoferuje akumulator o przyzwoitej pojemności.

Samsung Galaxy A40 do dziś w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. Dzięki niewielkim wymiarom w połączeniu z optymalną specyfikacją techniczną i rozsądną ceną użytkownicy pokochali Galaxy A40. Od dłuższego czasu wiemy, że Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek następcy dla Galaxy A40. Model Galaxy A41 może zadebiutować lada dzień. Potwierdza to certyfikat Safety Korea, który zatwierdził właśnie akumulator dla nowego modelu.

Źródło:samsung.com

Smartfony przed pojawieniem się na półkach sklepowych muszą przejść przez żmudny proces uzyskiwania wielu certyfikatów, które potwierdzają zgodność z ustalonymi normami, a także stwierdzają, że urządzenie jest bezpieczne dla użytkownika. Ze stron internetowych organizacji certyfikujących często dowiadujemy się wielu informacji jeszcze przed premierą nowych modeli.

Dzięki Safety Korea wiemy, że Samsung Galaxy A41 zaoferuje akumulator o numerze modelu EB-EA41ABY. Pojemność nominalna baterii to około 3500 mAh. Do dokumentu dołączono także zdjęcie. Niestety jego jakość nie jest najwyższa i nie można przeczytać dokładnych informacji, które zostały nadrukowane na obudowie akumulatora. Źródła podają, że pojemność baterii to 13,5 Wh, co po podzieleniu przez 3,85 volta daje nam 3500 mAh.

Źródło: sammobile.com

Dla przypomnienia obecnie sprzedawany Samsung Galaxy A40 ma akumulator o pojemności 3100 mAh. O jego następcy wiemy już od dobrych kilku miesięcy. Do sieci co jakiś czas przedostają się kolejne plotki na temat tańszych modeli z serii Galaxy A na 2020 rok.

Jak wynika z poprzednich doniesień Samsung Galaxy A41 zadebiutuje w jednej konfiguracji z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, białej oraz czerwonej. Matryca główna zostanie zaczerpnięta wprost z Galaxy A51.

Samsung Galaxy A40 został wprowadzony na rynek w kwietniu 2019 roku. Spodziewamy się, że Galaxy A41 pojawi się na rynku na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2020 roku.

Źródło: sammobile.com