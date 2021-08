Saints Row: The Third Remastered za darmo! Sprawdź, jak odebrać grę

Od dziś za darmo można pobrać grę Saints Row: The Third Remastered.

Z okazji zapowiedzi nowej odsłony Saints Row podczas Gamescom Opening Night Live, dość nieoczekiwanie w Epic Games Store pojawiła się możliwość darmowego dodania do swojego konta Saints Row: The Third Remastered. Grę można bezpłatnie pobrać do 2 września.

Saints Row: The Third Remastered

Saints Row: The Third Remastered to odświeżona wersja wielkiego hitu. Akcja gry osadzona jest kilka lat po wydarzeniach z drugiej części. Święci z Trzeciej Ulicy przejęli miasto Steelport. Zainteresował się tym Syndykat, mający wpływy na całym świecie. Saints Row to gra z otwartym światem. Jest w niej dużo akcji oraz specyficznego humoru. Można powiedzieć, że to takie GTA na sterydach.

