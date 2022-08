Saints Row - coop i multiplayer. Jak zagrać?

Jak grać w nowe Saints Row w trybie wieloosobowym?

Spis treści

Zastanawiasz się, czy w nowe Saints Row będzie można zagrać w trybie wieloosobowym? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość, ponieważ multiplayer jest w grze dostępny. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego trybu gry.

Saints Row (fot. Maciej Persona/PCWorld.pl)

Jak działa coop w Saints Row?

Tryb kooperacji w nowym Saints Row pozwala na rozegranie kampanii fabularnej z jednym partnerem. Oczywiście nie oznacza to, że musimy wybrać jedną konkretną osobę to rozgrywki. W zależności od naszych preferencji część misji możemy wykonywać samemu, część z dodatkową osobą. Postępy w rozgrywce są przenoszone pomiędzy grą solo i kooperacją.

Zobacz również:

Rozpoczęcie konkretnej misji może rozpocząć gospodarz. Co ważne, jeśli druga osoba nie dotarła u siebie jeszcze do tego momentu, zostanie przeteleportowana do danej misji. Po powrocie do swojej rozgrywki nie będzie musiała kolejny raz przechodzić danego zadania. Przez to sama fabuła może być nieco chaotyczna, jednak jest to dobra opcja na zdobycie dodatkowych punktów PD we wcześniejszych fazach gry.

Poza doświadczeniem do własnej gry przeniesiemy także wszystkie przedmioty, przedmioty kosmetyczne oraz osiągnięcia zdobyte podczas rozgrywki u innego gospodarza.

Czy w Saints Row jest PvP?

Multiplayer w Saints Row to typowa rozgrywka kooperacyjna. Oznacza to, że nie posiada dedykowanych trybów PvP, w których poszczególni gracze mogliby ze sobą rywalizować.

Czy w Saints Row jest crossplay?

Saints Row jest dostępne na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Crossplay dostępny jest jedynie w granicach danego systemu. Oznacza to, że posiadacze PS5 będą mogli grać z użytkownikami PS4. Podobnie w przypadku konsol Xbox. Gracze na Xbox One i Xbox Series X będą mogli się spotkać. Użytkownicy komputerów osobistych będą zmuszeni do gry tylko z "pecetowcami". Być może w przyszłości pojawi się opcja gry także z użytkownikami konsol od Microsoft, jednak nie jest to w żaden sposób jeszcze potwierdzone.