Saints Row to powrót, którego potrzebujemy. Zachwyceni mogą być nie tylko fani serii

Saints Row jest serią, która na przestrzeni lat zmieniała się tak bardzo, że stawiając obok siebie 2 i 4 część, można by powiedzieć, że są to dwie różne gry, które mają ze sobą niewiele wspólnego. Nie mówię tutaj o oprawie graficznej czy mechanice, bo ta oczywiście ewoluowała na przestrzeni lat. Chodzi mi przede wszystkim o klimat produkcji. Pierwsze dwie odsłony były typowymi, gangsterskimi grami, które opowiadały o "trudach" życia na ulicy. Produkcje miały bardzo dużo wspólnych elementów choćby z GTA. Wiele osób pokochało wtedy "świętych", co można zobaczyć po ocenach. W 2011 roku na rynku pojawiła się gra Saints Row: The Third. Zawierała ona wszystkie najważniejsze elementy, za które fani uwielbiali serię dodając jeszcze więcej specyficznego, czasami wręcz absurdalnego poczucia humoru oraz bardziej widoczne elementy fantastyczne w postaci przybyszów z kosmosu. Taka formuła się sprawdziła. W 2013 roku doczekaliśmy się 4 odsłony serii, która... no cóż. Dla mnie to była po prostu słaba gra, która wykorzystała zbyt dużo elementów chcąc być prawdopodobnie "najbardziej szalonym" tytułem w tamtym okresie.

Saints Row (fot. Deep Silver)

Na szczęście na horyzoncie majaczy już najnowsza odsłona, które będzie prequelem i jednocześnie "miękkim" rebootem serii. Saints Row zadebiutuje 23 sierpnia i będzie dostępny na PC i konsolach PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Saints Row, czyli opowieść o tym, jak powstali "Święci"

W nadchodzącym Saints Row poznamy historię, która toczyła się przed wydarzeniami z pierwszej części. Podczas rozgrywki trafimy do fikcyjnego miasta Santo Ileso. Wcielimy się w bohatera, którego największym celem jest zbudowanie najsilniejszego przestępczego imperium. Nic nie jest jednak takie proste. Na drodze staną mu inne gangi, w postaci np. Idoli, Marshalli czy Los Panteros. Wraz z postępami w rozgrywce będziemy tworzyć coraz liczniejszą grupę tytułowych "Świętych", którym nic nie jest straszne.

Kontrolowane szaleństwo

Elementem, na który bardzo czekam są bardzo mocno rozbudowane możliwości personalizacji głównego bohatera. Będziemy mogli z nim zrobić dosłownie wszystko. Kreator postaci pozwoli na dostosowanie każdego elementu ciała oraz ubioru protagonisty. Jeśli w Saints Row zagrają osoby, które na tworzeniu postaci w innych gracz spędzają kilkadziesiąt minut, tak tutaj wpadną do miejsca, które z powodzeniem może zabrać godziny. Twórcy stawiają na indywidualizm, który możemy wyrazić poprzez bohatera.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy stworzyli zwyczajnego gangstera z rodowodem wprost z warszawskiego blokowiska, bossa sycylijskiej mafii, nerda, sportowca czy nawet wampira. Śmiało można powiedzieć, że jedynie wyobraźnia będzie naszą granicą.

Muszę jednak zaznaczyć, że w tym całym "szaleństwie", twórcy zrezygnowali z nadprzyrodzonych mocy, super siły czy ultra dalekich skoków, z którymi mieliśmy do czynienia w 4 części. Dla mnie to ogromny plus.

Saints Row (fot. Deep Silver)

Saints Row, czyli powrót do korzeni, którego potrzebujemy

Twórcy zaprezentowali także szeroki gameplay, który pokazał wiele elementów rozgrywki. To, co najbardziej podoba mi się w nowym Saints Row, to powrót do korzeni serii. Ponownie będziemy mogli się poczuć jak "Święci" z pierwszych części.

Rozgrywkę zaczniemy od przysłowiowego zera. Na mieście nie znaczymy praktycznie nic a do celu prowadzi "ciężka praca" okupiona krwią naszą i naszych kompanów. Na ulicach będziemy walczyć z policją i wrogimi gangami. Pierwsza misja rozpoczyna się od prostego napadu. Sprawy jednak nie do końca idą po naszej myśli i rozpoczyna się za nami policyjny pościg.

Saints Row (fot. Deep Silver)

Saints Row to gra przepełniona akcją

Podczas pokazu, który mieliśmy okazję zobaczyć, twórcy przedstawili kilka misji i mechanik, które będą dostępne w Saints Row. Gra stawia przede wszystkim na szybką, niczym nieskrępowaną akcję. Do dyspozycji będziemy mieć szeroki arsenał broni, pistolety, karabiny, wyrzutnie rakiet czy granaty. Duży nacisk został położony także na walkę wręcz oraz efektowne kombinacje. Już teraz wiem, że jednym z elementów, których podczas gry zapewne będę nadużywał to założenie przeciwnikowi granatu i rzucenie nim we wrogą grupę. To robi wrażenie.

Twórcy pokazali także efektowne pościgi po ulicach Santo Ileso. Podczas rozgrywki usiądziemy za kierownicą przeróżnych samochodów i motocykli, ale także za sterami np. helikoptera. Co więcej, do dyspozycji otrzymamy także kombinezon do szybowania, który może nie jest do końca bezpieczny, jednak na pewno szybki i efektowny.

Podobnie jak wygląd bohatera, szerokie możliwości customizacji dotyczą także uzbrojenia. Co ważne, nowe elementy będziemy zdobywać wraz z postępami w grze, co jeszcze mocniej będzie popychało nas do wykonywania misji głównych, ale także przede wszystkim aktywności pobocznych.

Saints Row (fot. Deep Silver)

Saints Row to zdecydowanie jeden z najciekawszych punktów w kalendarzu premier na drugą połowę 2022 roku. Miejmy nadzieję, że gra pojawi się na rynku bez trapiących ją błędów i problemów, ponieważ po tym, co miałem okazję zobaczyć jestem przekonany, że wiele osób na powrót zakocha się w historii "Świętych", czego sobie także życzę.

