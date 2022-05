Salt and Sacrifice - czy warto zagrać? Przegląd recenzji

Dzisiaj swoją premierę ma gra Salt and Sacrifice. Sprawdzamy recenzje z całego świata.

Salt and Sacrifice debiutuje dzisiaj na rynku. Jest to druga część bardzo ciepło przyjętej gry Salt and Sanctuary, która miała swoją premierę w 2016 roku. Tytuł należy do podgatunku tzw. soulslike, który charakteryzuje się wysokim poziomem trudności oraz mrocznym klimatem, który wprost wylewa się z ekranu. Czy Salt and Sacrifice dorówna pierwszej części? Sprawdzamy, co na temat gry sądzą recenzenci z całego świata. Aktualnie tytuł ten może pochwalić się na Metacritic oceną na poziomie 73/100, co jest notą o 11 punktów niższą niż w przypadku "jedynki".

Zobaczmy, jak poszczególni autorzy argumentują swoje oceny.

Scott Baird - ScreenRant

Salt & Sacrifice ma potencjał, aby być świetną grą, ale bardzo potrzebuje poprawek balansu, aby umożliwić jej wykorzystanie swojego potencjału, szczególnie w odniesieniu do systemu walki. Kilka poprawek w liczniku wytrzymałości, mechanizmie uników i blokowaniu oraz wzorcach ataków wroga zrobiłoby cuda w grze, podobnie jak sposób na pominięcie sekwencji pościgu i przeskoczenie prosto do bossów Magów. W obecnej formie Salt & Sacrifice to gra pełna frustrujących momentów, które grzęzną w pozostałej części rozgrywki.

Metro GameCentral

Kolejna imponująca próba stworzenia 2D Soulsborne, ale mniej rozrywkowej gry niż Salt And Sanctuary, z frustrującą walką, która nie zawsze wydaje się całkowicie sprawiedliwa.

Ryan Thomas Bamsey - The Gamer

Nie można nie docenić, jak fascynująca jest ta gra. Bierze ze swoich inspiracji wszystko, co najlepsze i łączy je ze sobą w sposób, który działa. Jest to gra z walką typu Soulslike, pętlą rozgrywki Monster Huntera i eksploracją Metroidvanii, a wszystko to na pięknym tle - sprzeczne smaki, które łączą się, aby stworzyć pyszne doświadczenie.

Mick Fraser - God is a Geek

Salt and Sacrifice może nie jest najlepszą Metroidvanią, jaką kiedykolwiek stworzono, ale jako dwuwymiarowa destylacja formuły Soulslike jest to czysta alchemia gier.

Kenny McKee - Hey Poor Player

Salt and Sacrifice to nie tylko świetna gra, ale także świetna kontynuacja. Jest to wynik budowania na rzeczach, które działały tak dobrze w pierwszej grze, ulepszania rzeczy, które mogły nie działać tak dobrze, i sprytnego podejmowania okazjonalnego mechanicznego ryzyka tu i tam, aby upewnić się, że Salt and Sacrifice naprawdę jest oddzielną grą zamiast „Salt and Sanctuary 2.” To zabawne, szalone i frustrujące na wszelkie możliwe sposoby. Jestem niesamowicie zadowolony z tego, co dało nam Ska Studios. Salt and Sanctuary był w stanie zbudować wokół siebie tak dużą społeczność i pozostać przy niej przez tak długi czas, ponieważ był wysokiej jakości w momencie jego wydania. Jestem pewien, że Salt and Sacrifice zdoła przekroczyć te wyżyny.

Grę Salt and Sacrifice możecie kupić w serwisie Epic Games Store w cenie 69 zł.

Zobacz również:

Zobacz także: Ms. Marvel - premiera, obsada, fabuła. Wszystko, co wiemy