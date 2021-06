Samochód, który potrafi więcej niż Twój laptop - sprawdzamy znakomite wyposażenie nowej Skody Enyaq iV

Skoda Enyaq iV została wyposażona w system infotainment najnowszej generacji. Rozwiązanie otrzymało ogromny ekran o przekątnej 13 cali oraz mnóstwo nowych dodatków. Mowa o portach USB Typu C, ładowarce bezprzewodowej na dwa telefony i wielu ciekawych dodatkach, które sprawiają, że najnowszy elektryczny SUV Skody jest idealnym autem dla fanów nowych technologii.

Spis treści

Samochody osobowe z roku na rok coraz bardziej przypominają nasze komputery, smartfony oraz tablety. Obecnie decydując się na wybór nowego auta możemy wyposażyć go w wiele ciekawych rozwiązań, które dotychczas znaliśmy z urządzeń elektronicznych. Dotyczy to w szczególności samochodów elektrycznych, które z natury są bardzo zaawansowane technologicznie. Najlepszym przykładem jest nowa Skoda Enyaq iV, która została wyposażona w najnowszy system infotainment oraz mnóstwo ciekawych dodatków, które zdecydowanie uprzyjemniają podróż.

Wnętrze Skody Enyaq iV

Czym zaskakuje Skoda Enyaq iV pod względem wyposażenia z zakresu nowinek technologicznych?

Przede wszystkim mowa o zupełnie nowym systemie infotainment Modular Infotaiment Matrix, który wyświetla wszystkie informacje na ekranie dotykowym o przekątnej 13 cali. Całość uzupełnia nowy zestaw cyfrowych wskaźników połączony z wyświetlaczem Head Up. Nie zabrakło również łączności bezprzewodowej z Android Auto, Apple CarPlay oraz MirrorLink. Warto podkreślić, że pod systemem infotainment znajdziemy podwójną ładowarkę bezprzewodową z anteną wzmacniającą sygnał sieci komórkowej.

Wnętrze Skody Enyaq iV jest eleganckie, przemyślane i praktyczne

Oczywiście cały system infotainment oferuje nawigację online oraz stale pobiera nowe dane z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej 4G LTE i wbudowanej karty eSIM.

Zobaczmy zatem jak wygląda wyposażenie w Skodzie Enyaq iV, które ułatwia i uprzyjemnia jazdę.

Kierownica opcjonalnie może być podgrzewana

Skoda Enyaq iV - Modular Infotainment Matrix

Wsiadając do Skody Enyaq iV nie sposób nie zauważyć ogromnego wyświetlacza o przekątnej 13 cali. Jest to centralny system sterowania całym samochodem. Ekran służy do obsługi wbudowanego systemu infotainment, konfiguracji systemów bezpieczeństwa, zmiany ustawień auta oraz obsługi klimatyzacji.

Ekran o przekątnej 13 cali zwraca na siebie uwagę

Warto podkreślić, że użytkownicy Skody Enyaq iV mogą obsługiwać wbudowany system infotainment z wykorzystaniem dotyku, gestów lub wbudowanej asystentki głosowej o nazwie Laura.

Ekran domowy systemu infotainment

Inżynierowie Skody przeprojektowali całkowicie szatę graficzną oraz pozostawili użytkownikom spore możliwości personalizacji.

System infotainment został podzielony na trzy części. Na dole ekranu wyświetlają się najważniejsze informacje o klimatyzacji, przycisk wywołujący ekran domowy, menu oraz skróty do ulubionych opcji. W dolnych rogach ekranu możemy aktywować podgrzewanie/chłodzenie foteli oraz zmieniać temperaturę we wnętrzu pojazdu.

Ustawienia klimatyzacji automatycznej

W centralnej części znajdziemy aktualnie wywołaną opcję. Najczęściej będzie to wbudowana nawigacja lub odtwarzacz multimediów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z bezprzewodowego Android Auto lub Apple CarPlay.

Wbudowana nawigacja

Posiadacze Skody Enyaq iV z pewnością polubią się także z ustawieniami ładowania, które pozwalają wyszukać najbliższą stację szybkiego ładowania oraz zmodyfikować parametry najbliższego uzupełnienia baterii. Z ekranu możemy ustawić rozpoczęcie/zakończenie ładowania oraz maksymalny poziom naładowania.

Ustawienia ładowania

Na samym szczycie znajdziemy centrum powiadomień. Wyświetlają się tam informacje o zasięgu sieci komórkowej, statusie ładowania urządzeń przenośnych oraz aktualnej temperaturze zewnętrznej.

W systemie infotainment Skoda Modular Infotainment Matrix widać pewne analogie do smartfonów. Podobny układ interfejsu ułatwia obsługę całego rozwiązania.

Skoda Enyaq iV - Wbudowany modem sieci komórkowej 4G LTE i karta eSIM

Nowoczesny samochód musi posiadać stałą łączność z Internetem. System infotainment Skody Enyaq iV posiada wbudowany modem sieci komórkowej 4G LTE, który korzysta z karty eSIM umieszczonej w samochodzie.

Dzięki połączeniu z Internetem samochód automatycznie pobiera nowe aktualizacje systemu infotainment, aktualizuje mapy oraz uzyskuje informacje drogowe. Całość współpracuje również z zestawem usług Online Skoda Connect, które pozwalają zarządzać autem z wykorzystaniem smartfona.

Na pokładzie znajdziemy również system eCall, który w razie wypadku sam wezwie służby ratunkowe i poinformuje je o ilości osób znajdujących się w pojeździe oraz ewentualnym wybuchu poduszek powietrznych.

Skoda Enyaq iV - Bezprzewodowe Android Auto oraz Apple CarPlay

Android Auto i Apple CarPlay są dostępne już od 6 lat. Znajdziemy je również w najnowszej Skodzie Enyaq iV. Warto jednak podkreślić, że elektryczny SUV pozwala na w pełni bezprzewodową łączność smartfonów z systemem infotainment Modular Infotainment Matrix. Oznacza to, że po każdorazowym wejściu do samochodu nie musimy już podłączać naszego smartfona do specjalnego portu USB pozwalającego przesyłać obraz, aby skorzystać z Android Auto lub Apple CarPlay.

W przypadku Skody Enyaq iV wystarczy jednorazowa konfiguracja funkcji wyżej wymienionych funkcji.

Warto pamiętać, że nie wszystkie smartfony z Androidem obsługują bezprzewodowe Android Auto. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Google.

Skoda Enyaq iV - Ładowarka bezprzewodowa Phone Box, do 4 złącz USB Typu C oraz gniazdko 230V

Android Auto i Apple CarPlay zużywają sporo energii. Skoda doskonale o tym wie. Dla użytkowników modelu Enyaq iV przygotowano ładowarkę bezprzewodową Phone Box, która została umieszczona pod ekranem systemu infororzrywki. Warto podkreślić, że Phone Box pozwala na jednoczesne ładowanie bezprzewodowe dwóch smartfonów w tym samym czasie. Dodatkowo ładowarka posiada funkcje wzmacniania sygnału sieci komórkowej. Rozwiązanie to przyda się podczas jazdy w tunelach oraz na autostradach.

Ładowarka Phone Box na dwa smartfony

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby smartfon, tablet lub iPoda podłączyć do samochodu przewodowo. W tym celu wykorzystamy dwa podświetlane złącza USB Typu C umieszczone w konsoli centralnej.

Pasażerowie z drugiego rzędu mogą ładować się z dwóch portów USB Typu C oraz klasycznego gniazdka 230V, które pozwoli na naładowanie laptopa lub zasilanie lodówki turystycznej. Dodatkowo pasażerowie tylnych skrajnych foteli mogą skorzystać z dedykowanych kieszonek na smartfony.

Uchwyt na smartfon dla pasażerów z drugiego rzędu

Skoda Enyaq iV - system audio Canton i wbudowany tuner DAB

Topowe odmiany Skody Enyaq iV wyposażone są w system nagłośnienia Canton oferujący aż dwanaście głośników. Całość została skonfigurowana specjalnie z myślą o wnętrzu Skody Enyaq iV i zapewnia dźwięk wysokiej klasy. Wrażenia z odbioru naszych ulubionych utworów będą jeszcze lepsze, ponieważ samochód jest świetnie wyciszony oraz nie posiada silnika spalinowego.

Skoda Enyaq iV - W pełni cyfrowy zestaw wskaźników

Za kierownicą umieszczono dodatkowy ekran o przekątnej 5,3 cala. Tym razem jest to niedotykowy wyświetlacz, który zastępuje klasyczne zegary. Znajdziemy na nim najważniejsze informacje takie jak aktualna prędkość, zasięg, poziom rekuperacji oraz wiadomości przekazywane przez systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.

Cyfrowe zegary

Skoda Enyaq iV - wyświetlacz Head Up z rozszerzoną rzeczywistością

Kierowca Skody Enyaq iV nie musi odrywać wzroku, aby zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi jazdy. Tuż przed nim - na przedniej szybie znajduje się wyświetlacz Head Up. Dodatkowo całość wspierana jest przez rozszerzoną rzeczywistość. Oznacza to, że auto na bieżąco przekazuje wskazówki z nawigacji oraz pomaga zająć odpowiedni pas ruchu.