Samotniczy żywot trapera w Far Cry. Odkupienie. Książkowy prequel gry Far Cry 5 27 lutego w księgarniach

Jeśli z niecierpliwością czekaliście na grę „Far Cry. New Dawn” i chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum „Far Cry”, mamy dobrą wiadomość. Już 27 lutego ukaże się książkowy prequel piątej części serii, rzucający światło na niektóre z tajemnic społeczności Bram Edenu.

Autor książki, Urban Waite – dobry człowiek, który pisze o złych rzeczach – rozbudowuje w Far Cry. Odkupienie postaci brutalnych nierzadko samotników, którzy wiodą żywot w trudnych górskich warunkach lub na ranczach, wśród koni. To wolni i odważni ludzie, nieustannie dzierżący broń w ręku. Poznamy między innymi Willa Boyda – myśliwego uratowanego niegdyś przed życiowymi koleinami przez sektę, który przekonuje się, że ​​to, co dzieje się w hrabstwie, jest dalekie od tego, w co wierzył; oraz Mary May – miejscową barmankę, która straciła rodziców w niewyjaśnionych okolicznościach, a jej brat, zachwycony charyzmatycznymi słowami przywódcy Kościoła Bram Edenu, zniknął.

Urban Waite świetnie oddał tło starć Mary May i Willa Boyda z członkami fanatycznego kultu podporządkowującego sobie prawie wszystkich mieszkańców hrabstwa Hope. Jest nim groźna, dzika, ale przy tym niezwykle piękna przyroda gór i lasów Montany.

Nie jest spokojnie. Konfrontacje z grizzly, chwytanie bobrów, rozciągające się w dolinie bezdroża i rwące rzeki metaforycznie współgrają z niełatwymi poszukiwaniami odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, by garstka ludzi – fanatyków – urosła w tak ogromną siłę. Przeciwko wszechwiedzącemu i niebezpiecznemu przeciwnikowi Mary May ma niewielkie szanse. Ale nieoczekiwana interwencja myśliwego Willa sprawi, że jej życie potoczy się zupełnie inaczej. Jego zresztą też.

Nieważne, kto uderzył pierwszy, ale kto odda ostatni cios!

