Samsung A11, A31 i A41 - minimum 64GB pamięci na pokładzie

Poznaliśmy najnowsze przecieki dotyczące smartfonów z linii Samsung Galaxy A. I według nich niektóre znajdą się na rynku już w grudniu!

Przypominamy, że nowi przedstawiciele rodziny to modele A11, A31, A41, A51 i A71. Najnowsze doniesienia mówią, że pamięć w przypadku każdego z nich to minimum 64GB (przy wcześniejszych A10 i A30 dostępne były warianty 32GB), a maksymalnie 128GB. Z tego, co wiemy z przecieków, modele A51 i A71 będą mieć wyświetlacze Infinity-O AMOLED, a cała seria Galaxy A zyska nowe funkcje, których jak dotąd smartfony Samsunga nie miały. Jakich? Tego nie wiemy. Pojawiła się za to wiadomość, że Galaxy A11, Galaxy A31 i Galaxy A41 znajdują się już w produkcji i wejdą na rynek w przyszłym miesiącu.

Cała seria Galaxy A to średnia półka cenowa, a Samsung jak na razie nie przekazał ani jednej oficjalnej informacji na temat specyfikacji któregokolwiek z modeli. Z dotychczasowych plotek i wycieków dowiedzieliśmy się, że modele Samsung Galaxy A51 oraz A71 będą mieć pokrywający cały przód wyświetlacz z charakterystycznym otworem na obiektyw aparatu przedniego, a z tyłu znajdzie się aparat tylny z obiektywem na bumperze w kształcie "L".