Samsung A51 5G z procesorem Exynos 980?

Smartfony Galaxy A51 i Galaxy A71 zadebiutowały w grudniu w Wietnamie. Mają być rozprowadzane w innych krajach świata, a pogłoski mówią, że A51 dostępne będzie w wersji 5G.

Samsung Galaxy A51 oraz Galaxy A71 to solidne średniaki, będące oczywiście następcami modeli A50 oraz A70. W serwisie Geekbench pokazały się dzisiaj wyniki testów tego pierwszego, dzięki czemu wiadomo, że będzie on korzystać z procesora Exynos 980, co z kolei oznacza możliwość obsługi standardu 5G. Nie będzie to jednak pierwszy średniak, potrafiący działać na 5G - wcześniej, w grudniu, pojawiły się w Chinach dwa modele Vivo - średniak X30 oraz jego wersja X30 Pro 5G. No dobrze, ale jak wypadł A51 w testach? Procesor miał do dyspozycji 6GB RAM, a urządzenie działało pod kontrolą Androida 10. Wyniki testu jednego rdzenia to 679, a wielu - 1848.

Z poprzednich przecieków wiemy, że model ten ma mieć do 128GB pamięci, a wyświetlacz to S-AMOLED o przekątnej 6,5", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+, czyli 1080x2400 pikseli. W wyświetlaczu został zintegrowany czytnik odcisków palców. Oczywiście należy oczekiwać, że otrzyma się system wraz z nakładką One UI 2.0. Aparat tylny to cztery obiektywy: główny 48 Mpix, drugi 12Mpix, a trzeci i czwarty (makro i sensor głębi) to 2 Mpix każdy. Całość zasila bateria 4000 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 15W. Niestety, jak na razie nie znamy daty eurpejskiej premiery oraz ceny na naszym kontynencie.