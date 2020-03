Samsung Account wymaga od teraz uwierzytelniania dwuetapowego

Samsung wprowadził nowy sposób logowania na konto użytkownika. Od teraz będzie niezbędne uwierzytelnianie dwuetapowe.

Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA) nie jest nowością w ekosystemie producenta - Samsung zaimplementował je już jakiś czas temu, jednak było to rozwiązanie opcjonalne. Teraz ukazała się aktualizacja aplikacji, która zmienia ten sposób logowania na domyślny. Podejrzewa się, że przyczyną takiego działania producenta było kilka afer, które miały miejsce w Korei Południowej. Kilku tamtejszym celebrytom hakerzy włamali się na konta Samsung, wykradając prywatne dane i zdjęcia. Nowa metoda uwierzytelniania jest wymagana zarówno dla nowych użytkowników, jak i tych, którzy od dawna posiadają konto. Oprócz wpisania adresu e-mail i hasła, potrzebne będzie także wprowadzenie numeru telefonu, przez co uzyska się kod do wpisania w drugim etapie logowania.

Osoby, które są stale zalogowane na koncie, nie zostaną z niego wylogowane - konieczność wprowadzenia kodu pojawi się dopiero po wylogowaniu. Samsung w ten sposób chce zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników swojego systemu - i to bardzo pozytywne działanie. Szkoda tylko, że Samsung nie rozesłał powiadomień z informacją o nowej metodzie logowania - może być ona zaskoczeniem dla wielu osób.

Źródło: SamMobile