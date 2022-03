Samsung Days w RTV Euro AGD - najlepsze oferty i promocje

Tylko do końca marca trwa wyjątkowa akcja promocyjna w sklepach sieci RTV Euro AGD. Udostępniono kody promocyjne dające możliwość kupna AGD, smartfonów oraz wielu innych sprzętów marki Samsung. Zyskaj nawet 2000 zł!

Przedstawiciele sieci sklepów RTV Euro AGD zorganizowali promocję o chwytliwej nazwie: Samsung Days, która wprowadza rabat 100 zł za każde wydane 1000 zł. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka produkty objęte promocją. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Promocja "100 zł za wydane 1000 zł" obowiązuje na wybrane produkty do dnia 31.03.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. Maksymalny rabat wynosi 2000 zł.

Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB

Przekątna wyświetlacza 6,5 "

6,5 " Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 pikseli

2400 x 1080 pikseli Rodzaj wyświetlacza AMOLED

AMOLED Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz

120 Hz Wyświetlacz Super AMOLED 2X

Super AMOLED 2X Aparat tylny 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix

12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix System operacyjny Android 10

Android 10 Procesor Qualcomm Snapdragon 865 8-rdzeniowy

Qualcomm Snapdragon 865 8-rdzeniowy Pamięć RAM 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana 128 GB

128 GB Czytnik kart pamięci microSD tak do 1 TB

tak do 1 TB Pojemność baterii 4500 mAh

4500 mAh Menu w języku polskim tak

tak Złącza USB typ C

USB typ C Funkcje aparatu autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, zbliżenie cyfrowe x 30, zbliżenie optyczne x 3

autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, zbliżenie cyfrowe x 30, zbliżenie optyczne x 3 Rozdzielczość nagrywania wideo 4K

Cena: 2 799 zł 2 499 zł

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 40mm

Rodzaj Smartwatch

Smartwatch Współpracujący system operacyjny Google Android

Google Android Wyświetlacz 1,2 ", 396 x 396 pikseli

1,2 ", 396 x 396 pikseli Ekran dotykowy tak

tak Procesor Exynos W920

Exynos W920 Wbudowana pamięć 16 GB

16 GB Pamięć RAM 1,5 GB

1,5 GB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0

Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 Funkcje użytkowe czujnik EKG, dystans, kompas, licznik kalorii, licznik kroków, mikrofon, powiadomienia, zegar

Cena: 1 169 zł 1 069 zł

Samsung Galaxy Tab S8+ 12,4 128GB Wi-Fi SM-X800 (grafitowy) + rysik S Pen

System operacyjny Android 12

Android 12 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8-rdzeniowy, 1 x 3,0 + 3 x 2,5 + 4 x 1,8 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8-rdzeniowy, 1 x 3,0 + 3 x 2,5 + 4 x 1,8 GHz Pojemność 128 GB

128 GB Pamięć RAM 8 GB

8 GB Przekątna ekranu 12,4 cali

12,4 cali Rozdzielczość ekranu 2800 x 1752 pikseli

2800 x 1752 pikseli Format ekranu 16:10

16:10 Typ matrycy Super AMOLED

Super AMOLED Funkcje ekranu Multi-touch, wyświetlacz Super AMOLED, 120 Hz odświeżanie ekranu

Multi-touch, wyświetlacz Super AMOLED, 120 Hz odświeżanie ekranu Obsługa Asystenta Google tak

tak Aparat przedni 8 Mpix

8 Mpix Aparat tylny 13 Mpix

13 Mpix Dodatkowy aparat 6 Mpix

6 Mpix Funkcje aparatu 8 x zoom cyfrowy, autofocus, GeoTagging, nagrywanie filmów 4K 2160p, tryb HDR, wykrywanie twarzy

8 x zoom cyfrowy, autofocus, GeoTagging, nagrywanie filmów 4K 2160p, tryb HDR, wykrywanie twarzy Czujniki akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, G-sensor, żyroskop

akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, G-sensor, żyroskop Funkcje dodatkowe czytnik linii papilarnych, głośniki AKG, głośniki Dolby Atmos, GPS, rysik S Pen Samsung, szybkie ładowanie, wbudowane 4 głośniki, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Cena: 4 399 zł

Telewizor Samsung Neo QLED QE65QN91AAT DVB-T2/HEVC

Rozmiar ekranu 65 cali / 164 cm

65 cali / 164 cm Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160

4K UHD / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

100 Hz / 120 Hz Technologia obrazu QLED, Mini LED, LED

QLED, Mini LED, LED Technologia i format HDR tak / HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)

tak / HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) Podświetlenie matrycy Mini LED

Mini LED Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 4600

Picture Quality Index 4600 Tuner DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy

DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy Podwójny tuner HD tak

tak Tryb gra / sport tak / nie

tak / nie Technologie dla graczy Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), AMD FreeSync

Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), AMD FreeSync Kontrast dynamiczny Quantum Matrix Technology

Quantum Matrix Technology Funkcje poprawy obrazu Ultra Viewing Angle (Ultra Szeroki Kąt Widzenia), 100% Color Volume with Quantum Dot (100% Natężenie Kolorów), Ultimate UHD Dimming Pro, FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Neo Quantum Processor 4K, AMD FreeSync Premium Pro, czujnik światła i koloru, Powłoka Antyrefleksyjna, Adaptive Picture (Funkcja Adaptacji Obrazu), Neo Quantum HDR 2000

Ultra Viewing Angle (Ultra Szeroki Kąt Widzenia), 100% Color Volume with Quantum Dot (100% Natężenie Kolorów), Ultimate UHD Dimming Pro, FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Neo Quantum Processor 4K, AMD FreeSync Premium Pro, czujnik światła i koloru, Powłoka Antyrefleksyjna, Adaptive Picture (Funkcja Adaptacji Obrazu), Neo Quantum HDR 2000 Funkcje Smart TV 360 Video Player, SmartThings, Multi-view, Galeria, Dotknij i wyświetl, Inteligentne Skalowanie, PC on TV (PC na ekranie TV), Mobile to TV - Mirroring (Urządzenie mobilne do TV), Muzyczna ściana, Rozpoznawanie głosu, Wirtualny Asystent

360 Video Player, SmartThings, Multi-view, Galeria, Dotknij i wyświetl, Inteligentne Skalowanie, PC on TV (PC na ekranie TV), Mobile to TV - Mirroring (Urządzenie mobilne do TV), Muzyczna ściana, Rozpoznawanie głosu, Wirtualny Asystent Aplikacje Smart TV YouTube, Netflix

Cena: 7 199 zł

Odkurzacz Samsung Jet 90 complete extra VS20R9076T7/GE

Moc wejściowa 550 W

550 W Napięcie akumulatora 21,9 V

21,9 V Poziom hałasu 86 dB

86 dB Zasilanie akumulatorowe

akumulatorowe Maksymalny czas pracy 120 minut

120 minut Czas pracy z funkcją Turbo 12 minut

12 minut Czas ładowania 3,5 godziny

3,5 godziny Odkurzacz ręczny tak

tak Kolor złoty

złoty Bateria litowo-jonowa

litowo-jonowa Liczba baterii w wyposażeniu 2

2 Wymienna bateria tak

tak Regulacja mocy ssania tak

tak Wskaźnik naładowania baterii tak

tak Funkcje dodatkowe 3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), funkcja Turbo, przycisk oszczędzający akumulator, szybkie ładowanie (80% w 3 godziny), tryb Eco

3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), funkcja Turbo, przycisk oszczędzający akumulator, szybkie ładowanie (80% w 3 godziny), tryb Eco Sterowanie w rączce tak

tak Wyświetlacz LED

LED Stacja ładująca stojąca

stojąca Inne głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie, silnik Digital Inverter, wyjmowana bateria

głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, możliwość ładowania dwóch baterii jednocześnie, silnik Digital Inverter, wyjmowana bateria Zastosowane technologie silnik Digital Inverter, technologia cyklonowa, technologia Jet Cyclone Samsung

Cena: 3 016 zł

Pralka Samsung WW90T504DAE

Sposób załadunku od przodu

od przodu Wymiary bez elementów wystających (GxSxW) 55 x 60 x 85 cm

55 x 60 x 85 cm Kolor biały

biały Kolor drzwiczek czarny

czarny Programator (sterowanie) elektroniczne: pokrętło, przyciski

elektroniczne: pokrętło, przyciski Wyświetlacz elektroniczny LED

LED Kierunek otwierania drzwiczek w lewo

w lewo Możliwość zabudowy pod blatem nie

nie Silnik inverter tak

tak Pojemność znamionowa 9 kg

9 kg Klasa energetyczna A

A Zużycie prądu (100 cykli) 49 kWh = 30,38 zł

49 kWh = 30,38 zł Zużycie prądu (cykl) 0,49 kWh

0,49 kWh Zużycie wody (cykl) - nowa 50 litrów

50 litrów Poziom hałasu - wirowanie (nowa) 72 dB

72 dB Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min

1400 obr/min Wilgotność resztkowa 53,9 %

53,9 % Programy prania bawełna, czyszczenie bębna, eco 40-60, higiena, koszule, mieszane, syntetyki, szybki 15 min

bawełna, czyszczenie bębna, eco 40-60, higiena, koszule, mieszane, syntetyki, szybki 15 min Funkcje dodatkowe Aktywna piana, pamięć ulubionych ustawień, start/pauza, zdalne sterowanie smartfonem, dodanie pary do cyklu

Aktywna piana, pamięć ulubionych ustawień, start/pauza, zdalne sterowanie smartfonem, dodanie pary do cyklu Dodatkowe informacje menu w języku polskim

menu w języku polskim Zastosowane technologie aplikacja Samsung Smart Control, panel Samsung AI Control, pranie bąbelkowe (aktywna piana) Samsung Eco Bubble, silnik Samsung Digital Inverter

Cena: 2 099 zł 1 899 zł

Telewizor Samsung QLED QE55Q67AAU DVB-T2/HEVC

Rozmiar ekranu 55 cali / 139 cm

55 cali / 139 cm Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160

4K UHD / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu QLED, LED

QLED, LED Technologia i format HDR tak / HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)

tak / HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) Podświetlenie matrycy Edge LED (Dual LED)

Edge LED (Dual LED) Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 3100

Picture Quality Index 3100 Tuner DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy

DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy Podwójny tuner HD nie

nie Tryb gra / sport tak / nie

tak / nie Technologie dla graczy Auto Low Latency Mode (ALLM)

Auto Low Latency Mode (ALLM) Kontrast dynamiczny Mega

Mega Funkcje poprawy obrazu czujnik światła, Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), Ultimate UHD Dimming, Quantum HDR, Dual LED, 100% Color Volume with Quantum Dot (100% Natężenie Kolorów), FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Procesor Quantum 4K Lite

czujnik światła, Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), Ultimate UHD Dimming, Quantum HDR, Dual LED, 100% Color Volume with Quantum Dot (100% Natężenie Kolorów), FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Procesor Quantum 4K Lite Technologie dźwięku Adaptive Sound (funkcja Adaptacji Dźwięku), Audio Pre-selection Descriptor, Dolby Digital Plus, HDMI eARC, Object Tracking Sound Lite (Dźwięk Podążający za Obiektem Lite), Q-Symphony

Adaptive Sound (funkcja Adaptacji Dźwięku), Audio Pre-selection Descriptor, Dolby Digital Plus, HDMI eARC, Object Tracking Sound Lite (Dźwięk Podążający za Obiektem Lite), Q-Symphony Informacje dodatkowe wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient

Cena: 2 679 zł

Telewizor Samsung UE55AU7192U DVB-T2/HEVC

Rozmiar ekranu 55 cali / 139 cm

55 cali / 139 cm Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160

4K UHD / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu LED

LED Technologia i format HDR tak / HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)

tak / HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) Podświetlenie matrycy Edge LED

Edge LED Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 2000

Picture Quality Index 2000 Tuner DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy

DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy Podwójny tuner HD nie

nie Tryb gra / sport tak / nie

tak / nie Kontrast dynamiczny Mega

Mega Funkcje poprawy obrazu UHD Dimming, czujnik światła, Natural Mode Support (Obsługa trybu Natural), PurColor (Precyzyjne i żywe kolory), Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), Crystal Processor 4K (procesor Crystal 4K), Crystal Display (Wyświetlacz Krystaliczny), FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca)

UHD Dimming, czujnik światła, Natural Mode Support (Obsługa trybu Natural), PurColor (Precyzyjne i żywe kolory), Contrast Enhancer (Wzmacniacz Kontrastu), Crystal Processor 4K (procesor Crystal 4K), Crystal Display (Wyświetlacz Krystaliczny), FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca) Funkcje Smart TV SmartThings, Galeria, Dotknij i wyświetl, PC on TV (PC na ekranie TV), Mobile to TV - Mirroring (Urządzenie mobilne do TV)

SmartThings, Galeria, Dotknij i wyświetl, PC on TV (PC na ekranie TV), Mobile to TV - Mirroring (Urządzenie mobilne do TV) Aplikacje Smart TV YouTube

YouTube Technologie dźwięku Adaptive Sound (funkcja Adaptacji Dźwięku), Bluetooth Audio, Dolby Digital Plus, HDMI eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, wzmacnianie dialogów

Adaptive Sound (funkcja Adaptacji Dźwięku), Bluetooth Audio, Dolby Digital Plus, HDMI eARC, Multiroom Link, Q-Symphony, wzmacnianie dialogów Informacje dodatkowe USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), ConnectShare Movie, Anynet+

Cena: 2 599 zł

