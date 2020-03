Samsung DeX - aktualizacja dla S20 przynosi praktyczne poprawki

Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S20, korzystający z DeX mogą spodziewać się m.in. lepszego wsparcia dla myszki.

Samsung DeX to usługa pozwalająca na używanie smartfona tak, jak komputera. Można podłączyć do wówczas do monitora lub telewizora, a także korzystać z myszki. Samsung wypuścił właśnie aktualizację usługi dla swoich flagowców z rodziny S20, a jeden z najważniejszych jej elementów to właśnie usprawnienie działania gryzonia. Dzięki niej użytkownik może (w końcu!) za pomocą myszki przesuwać i zmieniać rozmiary okienka. Dotąd było to możliwe tylko przy pomocy skrótu klawiaturowego lub ekranu dotykowego. Druga nowość to aktualizacja mechanizmów odpowiedzialnych za obsługę gestów na touchpadzie. Zostały dodane kolejne, wprowadzono również możliwość ich samodzielnego ustalania przez użytkownika (opcja taka znajduje się w ustawieniach).

Samsung DeX otrzymał także szereg poprawek związanych ze znanymi bugami. Choć nowa edycja aplikacji dedykowana jest smartfonom korzystającymi z One UI 2.1, niektóre telefony producenta z 2019 roku również mogą z niej korzystać. Kolejną nowością mają są dodatkowe funkcje w Bixby - użytkownik może stworzyć listę komend do wykonania, gdy użytkownik wchodzi lub wychodzi ze środowiska DeX, np. automatyczne wyłącznie Bluetooth czy przejście w stan wyciszenia.

Źródło: Neowin