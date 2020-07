Samsung DeX z poważnymi zmianami - wśród nowości tryb wireless

Samsung DeX już wkrótce otrzyma dużą aktualizację. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie trybu bezprzewodowego.

Cały czas zbliżamy się do wydarzenia Galaxy Unpacked - 5 sierpnia 2020 roku Samsung zaprezentuje swoje nowe, flagowe urządzenia mobilne. Na konferencji pojawi się Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 5G oraz Galaxy Fold drugiej generacji. Nie zabraknie również flagowego tabletu Galaxy Tab S7 oraz kilku akcesoriów.

Samsung Galaxy S8 i stacja dokująca Samsung DeX pierwszej generacji

Wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked to idealne miejsce, aby zaprezentować również nowości z zakresu oprogramowania. Na konferencji po raz pierwszy zobaczymy finalną wersję One UI 2.5. Będzie to ostatnia wersja nakładki Samsunga na Androida 10. Okazuje się, że One UI 2.5 może wprowadzić spore zmiany w działaniu funkcji Samsung DeX.

Koreańczycy od 2017 roku rozwijają własne rozwiązanie, które w domyśla ma zastąpić smartfonem komputer lub laptopa. Samsung DeX już niedługo może stać się znacznie bardziej użyteczny.

Max Weinbach z XDA Developers odkrył właśnie nowe wpisy w kodzie źródłowym aplikacji. Wskazują one na tryb bezprzewodowy, który pojawi się w Galaxy Z Flip oraz Galaxy S20 Ultra. Mowa o nagłówku "DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS". W tym krótkim wpisie można znaleźć kilka ciekawostek. Po pierwsze Dream to nazwa kodowa dla smartfonów z rodziny Galaxy S10. Po drugie bezprzewodowego DeX'a może otrzymać również Galaxy Z Flip z zeszłorocznym procesorem Qualcomm'a.

Weinbach zwraca uwagę na fakt, że Galaxy Z Flip jest obecnie jedynym flagowcem Samsunga, który nie posiada wsparcia dla trybu Samsung DeX. Wpis może sugerować, żę w przyszłości pojawi się aktualizacja oprogramowania wprowadzająca tryb DeX na Galaxy Z Flip.

Wcześniej informowano już o bezprzewodowym DeX. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się około dwóch lat temu.

Interfejs Samsung DeX

Obecnie Samsung DeX do działania potrzebuje stacji dokującej lub kabla USB Typu C > HDMI. Bezprzewodowy DeX pozwoli na pozbycie się tych elementów. Aplikacja Tips, w której odnaleziono wzmianki na temat bezprzewodowego DeX'a będzie współdziałać z telewizorami Samsunga.

Źródło: androidauthority.com