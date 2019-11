Samsung Developer Conference 2019 - najważniejsze wiadomości

Zakończyło się Samsung Developer Conference. W tym roku dominowały na nim składane smartfony, Bixby oraz One UI 2.0.

Spis treści

One UI 2.0

Samsung ogłosił, że One UI 1.0 było sukcesem i znalazło uznanie użytkowników, podał także, że nakładka zwiększa lojalność użytkowników o 15%. Daje większy komfort użytkowania telefonów oraz poprawia interakcję i wykonywanie różnego rodzaju działań. Wersja One UI 2.0 ma mieć nowe elementy, które jeszcze bardziej pomogą w obsłudze smartfonów.

Samsung SmartThings Rules API

SmartThings jest platforma Samsunga dla Internetu Rzeczy, z której korzystają kamery, lodówki, pralki, telewizory, itp. Rules API to nowość, mając pozwolić deweloperom oprogramowania na automatyzację czynności dzieki użyciu Samsung SmartThings Cloud.

Bixby

Samsung pokazał Bixby Home Advisor - ma być to asystent, umożliwiający np. wezwanie hydraulika. Wyszuka samoczynnie najbliższe usługi tego typu i podsunie użytkownikowi do wykorzystania. Zaprezentowano również dedykowany Bixby One UI Home launcher.

Samsung Blockchain SDK

Blockchain SDK to rozwiązanie dla deweloperów, pozwalające na zintegrowanie portfela sprzętowego Samsunga, który znajduje się w najnowszych urządzaniach. Dzięki SDK można tworzyć aplikacje mające dostęp do kont blockchaina poprzez dane urządzenia. Umożliwia także akceptowanie płatności w aplikacjach przy użyciu kryptowalut, jak Etherium.

Ponadto zaprezentowano teaser Galaxy Fold 2 i nowe koncepcje składanych smartfonów. Pojawił się również głośnik Galaxy Home Mini oraz zapowiedziano laptopy Samsung Galaxy Book Ion i Galaxy Book Flex.