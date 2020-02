Samsung Display prezentuje ekrany OLED specjalnie dla smartfonów z 5G

To już chyba przesada. Czym różni się ekran OLED do smartfona z LTE od tego do smartfona z 5G?

Ktoś tu zaszalał z marketingiem. Samsung Display - spółka Samsunga odpowiedzialna za produkcję matryc oficjalnie poinformowała, ze zamierza sprzedawać ekran OLED zoptymalizowany specjalnie dla smartfonów posiadających modem sieci 5G. Źródło: pcworld.com W chwili obecnej Samsung dominuje na rynku paneli organicznych OLED i posiada ponad 90 procentowe udziały w rynku. Najnowsze działania mają pomóc utrzymać taki stan rzeczy. Samsung zamierza produkować innowacyjne produkty, a jednym z nich będzie najwyższej klasy ekran zaprojektowany specjalnie z myślą o telefonach komórkowych z modemem sieci 5G. O co chodzi? Tego tak naprawdę nikt nie wie. Samsung informuje, że nowy panel charakteryzować się będzie zmniejszonym zapotrzebowaniem na energie. Jest to zrozumiałe, że Koreańczycy dążą do produkcji bardziej energooszczędnych matryc, ponieważ 5G jest bardziej energochłonne od 4G LTE. Obecnie flagowym panelem Samsung Display są ekrany produkowane dla Samsungów Galaxy S20. Cała linia posiada certyfikat Eye Care oraz obsługuje 120 Hz odświeżanie ekranu. Dodatkowo panele otrzymały certyfikat VDE Germany oraz mają 100 procentowe pokrycie DCI-P3. Nowe panele produkowane przez Samsung Display oferuje zmniejszone emitowanie światła niebieskiego oraz potrzebują mniej energii do pracy. Podczas niezależnych testów szwajcarskiej firmy SGS stwierdzono, że nowe panele OLED Samsung Display emitują o 6,5 procenta światła niebieskiego. W zeszłym roku panele Samsunga emitowały 7,5 procenta światła niebieskiego. Samsung Display zamierza komercjalizować swoje najnowsze produkty. Ostatnio wspominaliśmy, ze spółka będzie sprzedawać elastyczne panele Dynamic AMOLED z wbudowaną kamerką przednią pokryte szkłem Ultra Thin Glass innym producentom. Teraz okazuje się, że ekran z Galaxy S20 sprzedawany będzie na rynku, jako panel OLED zaprojektowany specjalnie dla smartfonów 5G. Nazwa została wymyślona ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na energie, które pozwoli na budowę cieńszych smartfonow z 5G. Źródło: sammobile.com