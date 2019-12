Samsung Flex - nowa subskrypcja z Korei

Samsung zamierza uruchomić kolejną usługę dla posiadaczy swoich smartfonów.

Samsung jest jednym z największych producentów elektroniki na świece. Asortymentu produktów Samsunga nie powstydziłaby się żadna inna firma. Koreańczycy poza produktami na przestrzeni ostatnich lat podobnie, jak Apple zainteresowali się usługami. Zaczęło się niewinnie od programu Samsung Guard czyli rozszerzonej gwarancji dla najdroższych modeli. Z czasem w niektórych krajach pojawił się program Samsung Premium Care, który jest rozszerzeniem Samsung Guard oraz opcja Samsung Upgrade pozwalająca za niewielką opłatą miesięczną cieszyć się najnowszymi flagowymi smartfonami.

Źródło: samsung.com

Najnowsze informacje donoszą, że Samsung planuje uruchomić nową usługę Samsung Flex, która zawierać będzie Samsung Premium Care.

Przegląd najnowszego pliku APK aplikacji Samsung Store przez redaktorów xda-developers ujawnił nowe opcje. Badanie zawartości aplikacji jest świetnym sposobem na pozyskanie informacji o przyszłych funkcjach/usługach. Przykładowo oprogramowanie One UI 2.0 beta dla Samsunga Galaxy Note 9 zawiera wpisy, które potwierdzają, że Samsungi Galaxy S11 posiadać będą możliwość nagrywania filmów w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę oraz obsługują zmianę częstotliwości wyświetlanego obrazu w locie.

W najnowszej wersji Samsung Shop v 1.0.16118 znalazł się ciąg znaków, który jest zapowiedzią nowej usługi o nazwie Samsung Flex. Ciąg znaków string wskazuje, że będzie to subskrypcja miesięczna, która zawiera w sobie usługę Premium Care.

Oto oryginalny ciąg znaków z aplikacji:

<string name="samsung_flex">Samsung Flex</string>

<string name="samsung_flex_disclaimer">One monthly price. Premium Care support and service. Early upgrades to the latest %1$s. Cancel any time.*</string>%+

Niestety informacje nie zdradzają zbyt wielu szczegółów, więc w chwili obecnej musimy domyślać się, czego może dotyczyć nowa usługa. Podejrzewamy, że chodzi o połączenie programu Samsung Upgrade z Samsung Premium Care, na co może wskazywać nazwa - Flex.

Możliwe, że Samsung postanowi stworzyć kompleksową usługę dla najbardziej wiernych fanów marki, która w ramach miesięcznej opłaty (zapewnie wysokiej) pozwoli otrzymać najnowsze modele smartfonów Galaxy wraz z pakietem ubezpieczenia Premium Care.

Niestety Samsung Premium Care nie jest dostępne w naszym kraju, więc prawdopodobnie także usługa Samsung Flex nie pojawi się w Polsce.

Źródło: xda-developers