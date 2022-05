Samsung Fold 4 - nowy ekran ma być i ładniejszy, i bardziej wytrzymały

Jeden z najbardziej znanych problemów składanych smartfonów może niedługo odejść do lamusa. Wszystko dzięki nowym zawiasom, które zaprojektował Samsung.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld.pl

Samsung Galaxy Z Fold 4 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku - przynajmniej w świecie smartfonów. Nadchodzący składany smartfon od Samsunga ma ulepszyć wiele aspektów w porównaniu do poprzednika, a także wprowadzić ten typ telefonu do głównego nurtu - ma to być pierwszy składany smartfon nie tylko dla entuzjastów, ale też "dla każdego".

Jednym z elementów, nad którymi najbardziej intensywnie pracuje koreańska firma, jest ekran. Oczywiście ulepszona ma zostać jego jasność, zwiększona wielkość i częstotliwość oświeżania, ale ulepszenia mają dotknąć też strony technicznej. Dzięki wproweadzeniu nowego zawiasu odpowiadającego za składanie telefonu, producent ma znacząco zniwelować tzw. crease, czyli odkształcenie, które pojawaia się na ekranie w miejscu jego składania. Dzieje się tak, ponieważ w poprzednich wersjach telefonu ekran, po złożeniu, jest załamany pod bardzo ostrym kątem. To z kolei negatywnie wpływa na materiał, z którego wykonany jest elastyczny wyświetlacz.

Zobacz również:

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

Zniekształcenie to zostało w dużym stopniu zniwelowane już w poprzedniej wersji, kiedy Samsung zaczął uzywać ultra-cienkiej warstwy giętkiego szkła w swoim składanym ekranie. Jednak w Galaxy Fold 4 ekran, po rozłożeniu ma wyglądać jeszcze lepiej, a zniekształcenie ma być już prawie zupełnie niewidoczne. Wygląda więc na to, że lekkie "pogrubienie" telefonu, które ma na celu umieszczenie w nim nowej technologii zawiasu, może się bardzo pozytywnie przyłożyć nie tylko do wyglądu wyświetlacza, ale takze do jego żywotności.

OD AUTORA:

Pierwsza generacja Galaxy Fold cierpiała na mocne zniekształcenia ekranu, ale kolejne edycje telefonu zniwelowały ten problem do takiego stopnia, że już trzecia generacja wygląda bardzo dobrze. Załamanie ekranu oczywiście widać, jednak w codziennym użytkowaniu nie będziemy go zauważać. Może więc zapowiadana kosmetyczna różnica jest tylko produktem ubocznym zawiasu, którego głównym zadaniem jest jednak zwiększenie wytrzymałości ekranu - gdyż to wygląda na większy problem skłądanych Samsungów. Jeśli więc dostaniemy bardziej wytrzymałe wyświetlacze, które przy okazji wyglądają lepiej - brzmi to bardzo dobrze.