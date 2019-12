Samsung Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20 i Galaxy A30 już z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń

Samsung zaktualizował bazowe modele z serii Galaxy A 2019. Urządzenia otrzymały poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku.

Koniec roku zbliża się nieubłaganie, ale Samsung nie odpuszcza. Prędkość, z jaką wypuszczane są aktualizacje na kolejne modele jest zawrotna. Wczoraj nowe oprogramowanie otrzymały Samsungi Galaxy A50 oraz tablety Samsung Galaxy Tab S5e. Dziś Koreańczycy wprowadzają nowe oprogramowanie na kolejne cztery urządzenia z serii Galaxy A 2019. Mowa o tańszych przedstawicielach serii - Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20 oraz Galaxy A30. Wszystkie urządzenia otrzymały aktualizacje oprogramowania w Tajlandii.

Tajlandzki oddział Samsunga postanowił wprowadzić nowe oprogramowanie na cztery urządzenia jednocześnie w sylwestra 2019/2020. Oprogramowanie dla wszystkich modeli nie wprowadza żadnych nowych funkcji, a jedynie aktualizuje poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku. Co ciekawe opis zmian, jakie zostały zawarte w tym biuletynie bezpieczeństwa pojawi się dopiero po nowym roku.

Wyżej wymienione modele powinny otrzymać stosowną aktualizację w innych regionach w przeciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni. Niestety posiadacze nie mają co liczyć na Androida 10 z One UI 2.0. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

