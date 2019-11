Samsung Galaxy A11 - przyszłoroczny średniak z Androidem 10

Samsung szykuje się do premiery Galaxy S11, ale nie może zapominać o tańszych urządzeniach.

Producenci smartfonów lubią skupiać się na flagowych modelach, które są pokazem możliwości technologicznych firmy, ale nie mogą zapominać również o tańszych urządzeniach, które zapewniają znakomite wyniki finansowe.

Samsung już kilka lat temu wpadł na świetny pomysł przypisania swoich urządzeń do poszczególnych serii. W chwili obecnej na rynku mamy modele Galaxy S i Galaxy Note, które są flagowcami z krwi i kości oraz tańsze modele Galaxy A, które są reprezentantami średniej i niskiej półki cenowej. Tegoroczna linia składa się aż z kilkunastu modeli kosztujących od kilkuset złotych (Galaxy A10) do ponad dwóch tysięcy złotych (Galaxy A90 5G).

Wszystko wskazuje na to, ze Samsung przygotowuje się do odświeżenia całej serii Galaxy A na 2020 rok. W tym roku otrzymaliśmy wiele świetnie wycenionych urządzeń z flagowymi funkcjami, jak czytnik linii papilarnych w ekranie. Spodziewamy się analogicznej strategii na 2020 rok.

W chwili obecnej posiadamy szczątkowe informacje na temat jednego z przyszłorocznych smartfonów. Urządzenie o nazwie kodowej SM-A115 może finalnie nazywać się Galaxy A11. Niska numeracja wskazuje, że będzie to jedno z najtańszych urządzeń w serii. Mimo tego Samsung planuje dostarczyć ten telefon z Androidem 10 na pokładzie.

Samsung zgłosił znaki towarowe dla smartfonów z serii Galaxy A na 2020 rok do EUIPO już cztery miesiące temu. Zgłoszenie to rezerwowało nazwy od "A11" przez "A21", aż do "A91". Z tego powodu możemy bezpieczenie założyć, że są to nazwy, które Samsung zamierza przypisać dla swoich przyszłorocznych średniaków i budżetowców Galaxy A. Będą one następcami istniejących już urządzeń takich, jak Galaxy A10 (SM-A105), Galaxy A20 (SM-A205) itd.

Zgodnie z informacjami, jakie obecnie posiadamy Galaxy A11 wyposażony będzie w 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie dostępne będzie w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Ostatnią rzeczą, jaką wiemy o tanim urządzeniu jest obecność systemu operacyjnego Android 10 od razu po wyjęciu z pudełka.

Ponieważ Galaxy A11 to najtańsze urządzenie z serii przewiduje się, że dostępne będzie w sprzedaży w Azji i Afryce. Specyfikacja techniczna z pewnością będzie bardzo podstawowa.

Samsung Galaxy A11 z Androidem 10 to bardzo dobra wyrocznia. Dzięki posiadanym informacją można założyć, że wszystkie smartfony z serii Galaxy A 2020 bez względu na cenę i specyfikację techniczną dostarczane będą z Androidem 10 na pokładzie.

W tym roku Samsung wprowadził serię Galaxy A bardzo szybko w zaledwie kilka miesięcy. Podejrzewamy, że podobnie może być w 2020 roku. Więcej informacji o Galaxy A 2020 powinno pojawić się na przestrzeni najbliższych tygodni.

Źródło: sammobile.com