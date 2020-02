Samsung Galaxy A11 - rendery pokazują, ile ma obiektywów

Dzisiaj do sieci trafiły rendery dwóch nowych modeli Samsunga. Galaxy A41 pokazywaliśmy wcześniej, a teraz czas na Galaxy A11.

Samsung Galaxy A11 to oczywiście następca modelu Samsung A10, podobnie jak Samsung Galaxy A41 to następca modelu Galaxy A40. Rendery tego pierwszego pokazano na portalu Android Headlines - widzisz je powyżej. Wyświetlacz zajmuje niemal cały front urządzenia, zrezygnowano tu z notcha, zamiast tego w lewym, górnym rogu urządzenia znajduje się otwór na obiektyw. Z tego, co wiemy z dotychczasowych przecieków, jest to obiektyw 8 Mpix, a wyświetlacz to LCD o wielkości 6,4".

Z tyłu widzimy baterię trzech obiektywów, a na środku urządzenia - czytnik linii papilarnych. Jeśli chodzi o obiektywy, póki co wiemy tylko tyle, że główny ma 13 Mpix. W obudowie znajduje się wejście słuchawkowe 3,5 mm, pod nią natomiast znajdziemy 128GB pamięci oraz baterię o pojemności 4000 mAh (co wiemy z ujawnionych dokumentów certyfikacyjnych FCC). Nie wiemy jak na razie, kiedy Samsung zaprezentuje telefon oficjalnie, ale krążą plotki, że najpierw zadebiutuje on w Indiach, gdzie ma kosztować równowartość 140 dolarów, czyli ok. 550 złotych. Za taką cenę nie ma co spodziewać się mocnej specyfikacji.

