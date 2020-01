Samsung Galaxy A11 zadebiutuje w marcu z potrójnym aparatem i sporą baterią

Przystępny cenowo smartfon z rodziny Galaxy A 2020 zaskakuje sporym akumulatorem i potrójnym aparatem głównym.

W miarę upływu czasu dowiadujemy się kolejnych informacji na temat nadchodzących z serii Galaxy A 2020. Nietypowo Samsung zdecydował się na prezentacje pierwszych przedstawicieli jeszcze w 2019 roku.

Źródło: samsung.com

Po premierze modeli Galaxy A51 i Galaxy A71, które staną się najpopularniejszymi urządzeniami z serii Galaxy A nadchodzi czas na nieco bardziej budżetowe konstrukcje.

Niedawno do sieci wyciekły informacje na temat aparatów i pojemności baterii w modelach Galaxy A31 oraz Galaxy A41. Teraz pojawiają się takie same dane dotyczące tańszego urządzenia Galaxy A11. Model ten prawdopodobnie będzie najtańszym przedstawicielem rodziny Galaxy A 2020. Urządzenie to zostało już certyfikowane przez Federalną Komisję Łączności Stanów Zjednoczonych - FCC.

W niedawno wystawionym certyfikacie pojawia się informacja na temat pojemności akumulatora. Galaxy A11 wyposażony zostanie w sporą baterię o pojemności aż 4000 mAh, która w połączeniu z niezbyt wydajnymi podzespołami zapewni solidne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Galaxy A11 zostanie prawdopodobnie wyposażony w starszy układ Snapdragon z serii 600. Podejrzewamy, że może to być procesor Snapdragon 625 lub Snapdragon 626. Układy te mimo sporego stażu rynkowego są wydajniejsze od Exynos'a 7884, który napędza zeszłorocznego Galaxy A10.

Pojemność baterii nie powinna już ulec zmianie. W certyfikacie FCC można również znaleźć odniesienia do potrójnej konfiguracji aparatów. Galaxy A10 posiadał z tyłu jeden obiektyw, więc model Galaxy A11 może wprowadzić spore zmiany i znaczną poprawę w zakresie foto/video.

Podejrzewamy, że jednym z czujników będzie 2MP obiektyw makro, który pojawi się także w droższym Galaxy A41. Równie dobrze na pokładzie może pojawić się czujnik ToF również o rozdzielczości 2 MP.

Galaxy A11 zaoferuje czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. Urządzenie zapewne zostanie wyposażone w 2 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z One UI 2.0.

Urządzenie powinno zadebiutować w okolicach marca 2020 roku.

Źródło: sammobile.com