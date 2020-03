Samsung Galaxy A11 - zaprezentowano oficjalną specyfikację

Bez żadnych zapowiedzi Samsung umieścił na swojej stronie pełną specyfikację smartfona Galaxy A11. Czy warto go nabyć?

Samsung postąpił w tym przypadku nieco dziwnie - zawsze przy pokazaniu nowego smartfona towarzyszy temu choćby krótka informacja prasowa. Tymczasem nie było żadnej, po prostu wrzucono wszystkie informacje na stronę i gotowe. No dobrze, a co z nich wynika? Przede wszystkim to, że mamy do czynienia ze średniakiem. Specyfikacja Samsung Galaxy A11 prezentuje się następująco:

Wyświetlacz: Infinity-O Display 6,4", rozdzielczość 720x1560 (HD+), otwór na obiektyw aparatu przedniego

Procesor: ośmiordzeniowy, 1,8 GHz

RAM: 2/3

Pamięć: 32 GB (możliwość rozszerzenia do 512GB kartami microSD)

Bateria: 4000 mAh, szybkie ładowanie 15W

Apart przedni: 8 Mpix, f/2.0

Aparat tylny: obiektyw główny 13 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 5 Mpix f/2.2 + sensor głębi 2 MPix f/2.4

Wymiary: 161,4 x 76,3 x 8 mm

Waga: 177g

Galaxy A11 dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, czerwonej i niebieskiej. Niestety, nie podano cen ani planowanej daty wypuszczenia na rynek urządzenia. Patrząc na specyfikację tego modelu, może być on dobrym rozwiązaniem dla średnio wymagających użytkowników. Jeśli preferujesz najlepsze rozwiązania, wówczas lepszym wyborem będzie flagowiec Samsung Galaxy S20.