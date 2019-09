Samsung Galaxy A20s oficjalnie potwierdzony

Prawie dokładnie miesiąc temu Samsung zaanonsował Galaxy A50s oraz A30s. Teraz potwierdził kolejny model w serii Galaxy A - A20s.

Jak na razie wszelkie informacje na temat tego modelu mamy ze strony Samsunga, na której umieszczono infografikę - widzisz ją poniżej. Pokazuje nie tylko pełną specyfikację telefonu, ale również cztery warianty kolorystyczne. Nie podano dokładnego modelu procesora, wiemy tylko, że będzie ośmiordzeniowy i taktowany na 1,8 GHz, a w zależności od wariantu otrzyma 3 lub 4GB RAM do dyspozycji. Będą także dostępne dwa warianty pamięci - 32 i 64GB, a dzięki wejściu na karty microSD będzie można zwiększyć ilość miejsca do 512GB. Całość zasila pojemna bateria 4000 mAh.

Podobnie jak A50s oraz A30s, także Galaxy A20s wyposażono w wyświetlacz Infinity-V, którego wielkość to 6,5". Jakość wyświetlanego obrazu to HD+. Notch w kształcie łzy to miejsce na obiektyw aparatu przedniego 8 Mpix, a z tyłu mamy trzy obiektywy - 13 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix. Jak pokazuje to grafika, obudowa ma błyszczące wykończenie, a rozmiary urządzenia to 163,3 x 77,5 x 8,0 mm.

Niestety, wraz z ujawnieniem powyższej grafiki nie podano daty globalnej premiery urządzenia, ani jego sugerowanej ceny.