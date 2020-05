Samsung Galaxy A21s coraz bliżej debiutu, nowe informacje w sieci

Galaxy A21s to budżetowiec Samsunga, który powinien pojawić się na rynku już niedługo. Do sieci wyciekły kolejne informacje na jego temat.

Galaxy A21s uzyskał właśnie certyfikację Bluetooth, co oznacza, że jest )prawdopodobnie) już przygotowany do premiery. Pierwsze informacje o jego istnieniu pojawiły się w styczniu tego roku, a jakiś czas temu model ten pojawił się w wynikach testu Geekbench - gdzie uzyskał 183 punkty dla jednego rdzenia oraz 1074 dla wielu. Potem widziano go jeszcze na stronach z dokumentami certyfikacyjnymi Wi-Fi Alliance. Dzisiaj pojawia się w dokumentacji Bluetooth SIG, od której otrzymał certyfikat. Co ciekawe, na poniższym dokumencie możemy zobaczyć dwa modele - mają oznaczenia kodowe SM-A217F i SM-A217M. A z tego, co wiemy, telefon ten ma mieć cztery edycje.

Źródło: SamMobile

Dokument certyfikacyjny mówi nam że Samsung wyposażył Galaxy M21s w transmiter Bluetooth v5.0 oraz łączność Wi-Fi b/g/n/ac - czyli w zgodzie ze standardem używanym przez inne smartfony producenta. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, można spodziewać się procesora Exynos 850, a także baterii o pojemności 5000 mAh. Jedyne, co wiemy o aparacie, to obecność obiektywu makro 2 MP. Będą dostępne dwa warianty pamięci - 32 oraz 64GB, a A21s trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: czarne, białej, czerwonej i błękitnej.

